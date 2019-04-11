东盟各方认为中国一带一路倡议惠及地区发展

新华社雅加达4月9日电 （记者梁辉）第二十次中国—东盟联合合作委员会会议9日在印度尼西亚首都雅加达举行。与会各方高度评价东盟—中国关系发展和各领域合作成果，认为中国“一带一路”倡议加强地区互联互通，惠及东盟发展。

中国驻东盟大使黄溪连表示，近年来中国东盟共建“一带一路”取得积极成果。中国与东盟10国签署“一带一路”合作文件，并积极推动“一带一路”与《东盟互联互通总体规划2025》深度对接。一大批互联互通、产能合作项目稳步推进。中方希望同包括东盟在内的各方共同总结合作成果和经验，进一步凝聚共识，明确未来合作重点领域，推进区域互联互通，为高质量共建“一带一路”作出贡献。

即将于4月下旬在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛得到了东盟与会代表的积极关注，各方期待“一带一路”为东盟—中国关系发展提供强大动力。

马来西亚常驻东盟代表沙力法·诺哈那表示，东盟国家积极支持“一带一路”倡议，认为其全面惠及东盟国家，有助于加强区域互联互通，并将有力促进地区经贸发展。

中国—东盟关系协调国菲律宾常驻代表伊丽莎白以及缅甸、越南等国常驻代表表示，“一带一路”为加强地区互联互通和经济合作、促进世界经济增长发挥了积极推动作用。伊丽莎白表示，东盟方面期待与中方继续加强合作交流，不断推动政治、经济、人文等各领域合作取得新进展，促进本地区和平、稳定和繁荣。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)