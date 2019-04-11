发展友好的“三件法宝”（大使随笔）

■中国与安提瓜和巴布达虽相距遥远，但浩瀚的太平洋与加勒比海是相通的，两国人民的心是相连的

安提瓜和巴布达，素有“加勒比宝石”的美誉。这里海风习习、沙滩绵绵、椰香阵阵、人情暖暖，是旅游者向往的胜地。

1983年1月1日，中国与安巴正式建交。两国友谊之树枝繁叶茂、硕果累累。出使安巴以来，我亲历并见证了双边关系发展进入历史最好时期，倍感欣喜和振奋。巩固和发展两国友好，我们有三件法宝：“指南针”、“压舱石”和“助推器”。

不断增强的政治互信与平等相待是两国友好的“指南针”。两国始终保持高层交往与互动的良好势头，引领双边关系不断向前。2014年，习近平主席出席中拉领导人会晤期间会见布朗总理，同年布朗总理对中国进行正式访问，在双边关系史上增添了浓墨重彩的一笔。2017年9月，安巴遭遇飓风袭击，财产损失重大，中国及时伸出援助之手，安巴也对中方转移受困于多米尼克的人员给予大力支持。我们秉持国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员的理念，相互尊重、相互支持，在共同关心的国际和地区问题上保持密切沟通与协调，携手捍卫国际公平与正义。

日益深化的务实合作与互利共赢是两国友好的“压舱石”。建交以来，双边贸易额不断攀升，质优价廉的“中国制造”增加了安巴百姓的幸福感，安巴特产龙虾、朗姆酒也借首届中国国际进口博览会之机在华精彩亮相。中国在经济合作中坚持正确义利观，为安巴经济发展提供力所能及的帮助。中国援建的维尔·伯德国际机场新航站楼极大提升了安巴的旅客接待能力，其宏伟的外观成为东加勒比地区一道亮丽风景；维维安·理查德板球场不仅是当地举办板球赛事的首选场地，也是安巴政府举行大型庆典的重要场所。圣约翰港口项目等民心工程的建设，彰显中国的责任观。由中方资助的巴布达岛飓风受损房屋修复项目去年顺利完工，成为两国在“南南合作”框架下取得的又一丰硕成果。2018年6月，安巴成为东加勒比地区首个同中国签署共建“一带一路”合作文件的国家。

愈加紧密的人文交流与民心相亲是两国友好的“助推器”。国之交在于民相亲。自中国政府宣布安巴为中国公民出境游目的地国、安巴政府对中国公民实行免签待遇以来，风光秀美的安巴海滩上涌现出越来越多中国游客的身影。“光明行”、和平方舟医院船相继到访安巴，传递了国际人道主义和奉献精神，安巴人民对此交口称赞。安巴赴华参加短期培训人员数量去年首次突破300人，赴华留学生每年保持在15人左右，两国签署联合设立孔子学院协议，打开了双方人文交流的新窗口。中国艺术团体多次到访安巴，用精湛的艺术向当地民众展现博大精深的中华文化。

“相知无远近，万里尚为邻。”中国与安巴虽相距遥远，但浩瀚的太平洋与加勒比海是相通的，两国人民的心是相连的。站在新起点上，中国愿同安巴携手前行，续写两国友谊的新华章，扎扎实实共建“一带一路”，共同构建人类命运共同体。

（作者为中国驻安提瓜和巴布达大使）

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 17 版）

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