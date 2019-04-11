汇聚智库资源，增进中非人民相互了解和友谊

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4月9日至10日，中国非洲研究院成立大会暨中非合作与人文交流学术研讨会在北京举行，中非政府部门代表、学术机构、智库、社会知名人士及非洲驻华使节约350人出席。与会人士表示，中国非洲研究院的设立，将汇聚中非学术智库资源，是深化中非人文交流的重要举措，将增进中非人民相互了解和友谊，为中非关系发展贡献更大力量。

在2018年召开的中非合作论坛北京峰会上，中非双方一致决定构建更加紧密的中非命运共同体，实施中非合作“八大行动”。9日成立的中国非洲研究院正是进一步深化中非人文交流的重要举措，将为构建更加紧密的中非命运共同体注入新动力。

“进一步促进非中人文交流，把非中关系推向新的高度”

在中国非洲研究院成立大会上，莫桑比克前总统若阿金·阿尔贝托·希萨诺在致辞中表示，在国际关系格局发生新变化的背景下，中国非洲研究院的成立是一个重要的里程碑事件。“中国在非洲所做的，正是非洲大陆所需要的。基于相互了解与尊重，以及不断增进双方的共同利益，非中关系一定会越来越好”。希萨诺说，“中国非洲研究院的成立，将会进一步促进非中人文交流，把非中关系推向新的高度”。

非盟委员会人力资源和科技委员安杨认为，中国非洲研究院的成立表明，非中关系正进入新的阶段，将进一步强化非中双方在学术研究等领域的合作，推动实现非盟《2063年议程》。

塞内加尔驻华大使马马杜·恩迪亚耶认为，中国政府高度重视通过推进民心相通来深化非中合作，借助中国非洲研究院这个新的平台，非中双方的智库可以进一步加深了解，为非中关系发展贡献更大力量，“通过与中国同行交流，非洲国家智库可以不断提升研究水平，为推进非中关系发展作出新的贡献”。

喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，期待中国非洲研究院为非中双方智库的合作交流提供科学指导，并为非中关系的发展建言献策。

喀麦隆雅温得第一大学教授恩特洛·佛表示，期待中国非洲研究院加强非中智库的战略合作，促进非中学术交流。

与会非洲学者还谈到，通过不断的交流合作，非洲国家可以更好地研究中国的经济社会发展情况，汲取中国在过去40多年里有效推动改革开放、实现经济快速发展的成功经验，为本国发展面临的问题探寻解决之道。

“一带一路建设是非洲国家推进社会经济发展的绝佳机会”

在学术研讨会上，与会人士回顾中非合作历程，对中国“一带一路”倡议及中非合作论坛推动中非合作所作的巨大贡献给予高度赞扬。

“中国通过‘一带一路’倡议和中非合作论坛，正在帮助非洲成为更强有力的合作伙伴。”希萨诺说，很多中国技术专家在非洲工作，与非洲人民分享他们的专业知识。很多非洲人在中国接受教育和培训，回国后为非洲的社会和经济发展贡献力量。

马里巴马科社会科学与管理大学副校长玛施·萨玛克说，借助“一带一路”建设，中国在非洲国家开展的学校、医院、桥梁等基础设施建设项目，有助于满足当地民众不断增长的需求，“‘一带一路’使不同背景的民众相互连接，以增进彼此的相互理解、包容和尊重”。“‘一带一路’倡议是非洲国家和其他发展中国家的机遇，它在提升沿线国家经济活力方面发挥着重要作用”。萨玛克说。

“一带一路”为破解全球发展难题、实现各国共同发展开辟了新路径。尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居对此深表认同。他说，“一带一路”倡议是对时代问题所做的科学解答，反映出人们对包容性发展的共同渴望。马丁·姆巴纳认为，“中国是一个负责任大国，致力于帮助非洲解决面临的难题，使非洲变得更具吸引力。”

“对于非洲国家而言，‘一带一路’建设是非洲国家推进社会经济发展的绝佳机会。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉佛莱·莫希坦言。

与会人士一致认为，中非在“一带一路”框架下紧密合作，必将为构建更加紧密的中非命运共同体开启新篇章。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 17 版）

(责编：马昌、袁勃)