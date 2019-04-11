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杨洁篪会见英国约克公爵安德鲁王子、巴基斯坦外秘

2019年04月11日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京4月10日电  （记者许可）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪10日在北京分别会见英国约克公爵安德鲁王子、巴基斯坦外秘塔米娜。

　　会见安德鲁王子时，杨洁篪积极评价他为推进中英两国交流与务实合作所作的努力，并表示，双方应落实两国领导人达成的重要共识，坚持中英关系“黄金时代”大方向，积极推动共建“一带一路”，确保中英关系持续健康稳定发展。

　　安德鲁表示，英方致力于继续推进英中关系“黄金时代”。英国王室愿继续发挥积极作用，推动深化两国各领域交流与合作。

　　会见塔米娜时，杨洁篪表示，习近平主席2015年历史性访巴以来，中巴全天候战略合作伙伴关系取得长足发展。双方要落实好两国领导人重要共识，保持高层交往势头，拓展各领域务实合作，共同把中巴经济走廊建设好。当前形势下，双方要加强战略沟通，维护地区稳定繁荣。

　　塔米娜表示，巴方赞赏中方为促进地区和平与发展发挥的建设性作用，愿同中方加快推进巴中经济走廊建设，推动巴中关系不断向前发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）
(责编：袁勃)
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