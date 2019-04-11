中华人民共和国政府和克罗地亚共和国政府联合声明

一、应克罗地亚共和国总理安德烈·普连科维奇邀请，中华人民共和国国务院总理李克强于2019年4月9日至12日对克罗地亚进行正式访问。

访问期间，李克强总理同普连科维奇总理举行双边会谈，分别会见克罗地亚总统科琳达·格拉巴尔—基塔罗维奇、克罗地亚议会议长戈尔丹·扬德罗科维奇。两国领导人就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见，达成广泛共识。访问取得圆满成功，有力推动了中克关系发展。

二、双方高兴地看到，自2005年5月26日《中华人民共和国和克罗地亚共和国关于建立全面合作伙伴关系的联合声明》签署以来，双方加强了双边合作，提升了伙伴关系水平，两国关系取得长足发展，两国高层交往密切，政治互信稳固，双边各领域互利合作富有成果，在国际和地区事务中保持良好沟通和配合，为两国繁荣发展以及维护世界和平与稳定作出了积极贡献。

三、双方一致认为，继续深化中克关系与合作符合两国人民的共同愿望和根本利益，将继续共同致力于巩固传统友谊，支持经贸、投资、农业、交通和物流、发展战略、科学、技术和创新、人文、教育、体育、旅游等各领域合作，为两国人民带来更大福祉。

四、双方一致认为，高层交往对促进双边关系发展具有引领作用，将继续支持两国领导人之间的合作和互访。双方愿进一步加强两国中央和地方政府、立法机关、政党间交流与合作，为双边关系发展注入新的动力。

五、双方一致表示，理解和尊重彼此选择的发展道路。克罗地亚共和国在致力于发展对华合作时，须符合欧盟成员国规定的框架。克罗地亚确认将继续坚定奉行一个中国原则，双方支持和理解在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的立场。双方将继续致力于共同维护以多边主义和国际法为基础、以联合国为核心的国际体系。双方主张尊重《联合国宪章》宗旨和原则以及国际法和国际关系基本准则，愿加强在联合国等国际组织中的协调与合作。双方将共同促进维护世界和平与发展，全面促进落实联合国2030年可持续发展议程，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

六、双方表示致力于自由开放贸易，维护并加强多边贸易体制，促进贸易和投资自由化、便利化，反对任何形式的保护主义和单边措施。

七、双方一致认为，中国—中东欧国家合作是携手维护多边主义、共谋发展的成功例证，有助于提升中克关系和中欧关系水平。双方愿以第八次中国—中东欧国家领导人会晤在克举办为契机，加强在“16+1合作”框架下各领域合作。

八、双方愿加强在亚欧会议框架下的合作，特别是加强互联互通合作，应对全球挑战。

九、双方将本着相互尊重、平等互信、互惠互利的原则，全面推进中欧全面战略伙伴关系，落实《中欧合作2020战略规划》，深化中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。双方将共同努力，致力于达成互利共赢的中欧投资协定。双方将继续推动“一带一路”倡议同欧盟的欧亚互联互通战略、欧洲投资计划、“泛欧运输网络”等发展规划对接。双方欢迎中欧互联互通平台建设取得的进展，将进一步推进中欧交通基础设施互联互通。

十、克方支持“一带一路”倡议，欢迎中方举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将派高级别代表出席。双方将以两国政府签署的共建“一带一路”谅解备忘录为基础，坚持共商、共建、共享原则，加强交通和物流及倡议框架下其他领域合作。中方欢迎克方参与核准《“一带一路”融资指导原则》，支持就深化“一带一路”框架内各项倡议融资合作的具体形式进行探讨。

十一、双方积极评价中克政府间经济合作联委会对促进双边经贸关系发展的重要作用，愿继续促进双向贸易和投资，推动两国在中小企业、电子商务领域加强合作。双方强调将为双方企业投资经营提供开放、透明的良好投资营商环境，更好保障两国企业的合法权益。双方将继续支持并推动两国企业加强共建“一带一路”和“16+1合作”及“三海合作”倡议框架下具体项目合作，探讨开展三方合作。中方欢迎克方参与2019年11月在上海举办的第二届中国国际进口博览会。

十二、中方欢迎符合条件的克机构在华发行熊猫债。中方欢迎克银行和企业使用人民币开展贸易和投资，欢迎克央行将人民币纳入外汇储备，欢迎克金融机构通过合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等渠道投资中国金融市场。中方愿与克方加强在银行卡业务、债券发行领域审计和监管方面的合作。

十三、双方将鼓励和支持两国高校、研究机构、科技型企业和其他组织在环境保护、信息通信技术、生物医学、海洋科学等重点领域开展联合研发合作，共同促进科研成果的商业化和产业化。

十四、双方将继续加强农业领域交流，提升农业科技和动植物卫生合作水平，推进农产品电商贸易，鼓励农业企业赴对方国家投资。

十五、双方一致表示，将共同办好2019年中克文化和旅游年，并以此为契机加强文化、旅游领域合作。双方支持扩大人员往来，便利航空交通，并愿就此采取有效措施。双方愿密切社会人文科学交流，将继续深化汉语、克罗地亚语语言文化教学和学生双向流动方面的合作，共同推动签署两国高等教育学历学位互认协议。双方愿加强体育领域合作，支持两国政府体育部门、奥委会和体育单项协会加强交流。

十六、双方将在电影、广播电视领域开展合作，加强在节目制作、节目播出、人员培训等方面的经验交流与合作，促进产业进一步发展。

十七、双方愿进一步加强执法领域合作，深化在反恐、追逃追赃、打击跨国有组织犯罪等重点领域合作。双方同意继续在克罗地亚开展警务联巡，继续在两国共同关心的其他领域开展合作。双方愿推动尽早商签两国刑事司法协助条约和引渡条约，推动实现两国驾驶证互认换领。

（新华社萨格勒布4月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 02 版）

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