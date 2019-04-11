中国的精彩  他们讲给世界听

清华学生在新加坡“通商中国”的会议室里与当地学生及工作人员交流。

马晓彬摄

制图：潘旭涛

“感谢中国同学关于减贫的分享，这对柬埔寨很有帮助！”2019年1月24日，柬埔寨金边皇家大学的沙拉武·冯（Saravuth Vong）同学在社交账号上分享说。

对于沙拉武的分享，新近参加了“知行计划”海外实践的清华大学法学院研究生万胜认为，“我们能走出国门，以平等对话的方式，让外国青年了解并认同中国治国理政新实践，我觉得是一个难得的机会。”

“知行计划”海外实践名称取自“知行合一”，即书本学习与社会实践相结合。2019年初，清华大学46名研究生组成4支海外实践支队，赴柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、荷兰、比利时8国，围绕“新中国成立70周年”主题，结合所学所思，到海外讲述中国故事，表达青年声音。

本报了解到，这已不是“知行计划”第一次走出国门，此前，2016年，美国、东非；2017年，德国、法国、以色列、新加坡、文莱；2018年，印度、泰国、巴西、俄罗斯……世界地图上越来越多的地方留下了清华学子实践或是宣讲的脚步。

通过历史故事介绍中国倡议

1月25日的英国牛津，天气寒冷。牛津大学的职业服务中心会议厅内，来自清华大学五道口金融学院的硕士生王子铭，自信地走上了讲台，开始了“‘一带一路’的概念以及中国国际地位的变迁”的主题宣讲。

在宣讲一开始，王子铭展示了大量历史图片和数据，通过将英国人熟悉的概念与中国的发展进程进行类比，帮助外国师生迅速建立起对“一带一路”的认知框架。其中，他列举了近年来“一带一路”在区域合作中取得的一系列重大成就及在沿线国家正在进行的项目，着重介绍了亚洲基础设施投资银行和丝路基金所发挥的重要作用。

“以‘一带一路’作为宣讲的切入点，一方面是因为陆上丝绸之路和海上丝绸之路是中国历史上浓墨重彩的一笔，凝聚着中华民族璀璨的文明和勇于探索的精神，另一方面，‘一带一路’倡议为经济发展带来了更多动力和机遇，我想把‘一带一路’的历史源起和当下发展串联起来。”王子铭对本报说。

这样的讲述方式得到了牛津大学一位老师的称赞：“这是我第一次系统地了解‘一带一路’这个概念，熟悉了历史渊源之后，我对‘一带一路’的倡议有了更加深入的理解。”

宣讲的最后，王子铭通过列举时间轴和经典照片的形式，展示了中国近现代国际地位的变迁。“我们在为中国取得的发展成就感到欣喜的同时，也认识到当今发展中存在的问题。中国国际地位的提升不是一朝一夕的，而是中国人民不懈奋斗的结果。中国爱好和平，并会始终成为维护世界和平的坚定力量。”王子铭话音刚落，会议厅内响起了一片掌声。

结合自身经历宣讲中国智慧

“精准扶贫绝非单纯依靠政府力量，而是政府、社会形成联动机制共同发力。”在柬埔寨金边皇家大学教室内，清华大学马克思主义学院博士生张磊在题为“中国精准扶贫及其经验启示”的宣讲中这样讲述。80余名来自柬埔寨金边皇家大学的大学生聆听了宣讲，并与中国学生进行了深入探讨。

金边皇家大学国际关系学院的大一学生沙拉武·冯对中国的精准扶贫模式很感兴趣，期待对“精准扶贫中政府、企业的角色定位，以及两者间的作用机制”有进一步了解。

张磊曾于2018年1月底到贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县进行“非遗传承与精准脱贫的良性互动”调研，其中，“丹寨万达小镇”精准扶贫项目给他留下了深刻印象。得益于此次经验，张磊不慌不忙地道出了自己的见解：“我认为政府引导在扶贫工作中具有主导性作用，但企业、社会组织等多元主体的贡献同样不可忽视。只有以多种形式推进扶贫，形成强大合力，才能保障精准脱贫的实现。”为了让听众更好地理解“形成扶贫合力”的概念，张磊列举了“中国企业实施电商扶贫模式”和“社会组织开展职业培训”两个实例进行解释。

万胜是“知行计划”海外实践今年赴柬埔寨、泰国支队的负责人，他告诉本报：“贫困是全球性问题，我们希望通过实地调研，了解柬埔寨和泰国的减贫运作机制及具体措施，提炼两国减贫经验，以期对‘一带一路’背景下的国际减贫合作和国内的脱贫攻坚有所启发。”

总结宣讲“中国智慧”的经验，万胜说：“我们不是空对空地只讲道理，也不做主观评价，而是用自己的见闻说话，用客观事实和数据说话，这样更有说服力。”

为了取得更好的宣讲效果，柬泰支队的12名成员都贡献了自己的力量。英文好的同学帮忙打磨讲稿，其余同学下功夫学习权威报告，确保数据和内容的准确性，负责宣讲的同学抓紧每一分每一秒练习，在候机和航班飞行过程中都在准备。

宣讲结束后，一位金边皇家大学的学生想进一步了解中国青年大学生参与扶贫的具体实践。张磊回答说，“中国一直重视理论教育和社会实践的结合，学校也鼓励学生们利用假期参与到一线的实践中，在实践中了解社情民意、加强自我教育。”

2017年7月至8月中旬，张磊曾在河南省洛阳市高新区辛店镇农业服务中心参与扶贫工作，40多天的实践中跑遍了乡镇所覆盖的22个行政村。“一线扶贫干部的辛苦奉献和村民的亲切关怀是我这次行程里最深刻的记忆。”张磊说。在他看来，中国精准扶贫模式离不开扎根基层的扶贫干部，也需要当代大学生的参与奉献。随后，张磊结合自身经历，向金边皇家大学的学生们发出邀请：“希望你们有机会到中国来，看看我们的新农村建设。”

通过照片勾勒中国变迁

1月23日午后，新加坡“通商中国”的会议室内，20余名新加坡青年围坐在一起。接下来的15分钟里，他们听到了一场以中国特色政策试点为切入口，关于中国政策创新机制和发展成果的讲解。主讲人是清华大学公共管理学院博士生吴冠生。

投影屏幕上首先呈现出一张黑白老照片，照片记录着1987年11月中国第一家肯德基在北京前门开业时排长队的情景。之后，画面跳转，屏幕上呈现出三位小朋友在肯德基餐厅内和身穿玩偶服装工作人员的合影，孩子们脸上洋溢着笑容。“想当年，一顿肯德基往往是孩子们考取高分后的嘉奖。”吴冠生结合自己的实际经历向听众们解释说。紧接着，第三张照片上呈现出当下中国青年关于“减肥问题”的词频图。

“从热爱西式快餐到追求健康饮食，普通民众生活方式的变化正是新中国成立70年来发展巨变的一个缩影。”吴冠生通过介绍中国经济发展的巨大成就来引出本次的宣讲主题：具有中国特色的政策试点。

在吴冠生看来，图片素材是除翔实数据外，增强宣讲故事性和趣味性的有益方式。中国政策试点的类型划分、历史溯源、特色优势、发展趋势……15分钟的宣讲内容翔实，互动积极。

“过去，学生海外实践更多是去了解发达国家的发展经验，而今，中国经验契合发展中国家现实需要，同时对全球治理具有借鉴意义。近年来，我们陆续组织清华学子到海外宣讲和展示中国阶段性发展成果，丰富对外传播体系，向世界展现立体、全面、真实的中国。”“知行计划”海外实践带队教师、清华大学团委副书记赵璞向本报介绍说。在他看来，宣讲中国只是传达中国声音的形式之一，但不是唯一形式，既包括走出去，也包括请进来。

2018年10月20日，首届亚洲大学联盟研究生学术论坛在清华大学召开，应邀出席论坛的青年学生中，包括了来自泰国朱拉隆功大学的学生代表，朱拉隆功大学是2018年清华学子海外宣讲的其中一站。

在这些青年小伙伴们的眼里，真实的中国在展现深厚文化底蕴的同时，正以友善的姿态团结着各国伙伴，拥抱变化，拥抱未来。

(责编：袁勃)