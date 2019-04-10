新华社新德里4月10日电（国际观察）印度大选：莫迪连任胜算几何

新华社记者赵旭

印度联邦议会人民院（下院）选举将于11日拉开大幕，执政党印度人民党（印人党）领衔的全国民主联盟、印度国民大会党（国大党）领导的团结进步联盟以及一些地区性政党将展开激烈角逐。

分析人士指出，从目前情况看，恐怕没有哪个政党或联盟拥有绝对优势单独拿下人民院多数席位，现任总理莫迪想要连任面临一定困难。

莫迪迎“大考”

根据印度选举委员会公布的日程，本次大选将从4月11日至5月19日分七个阶段进行。选举结果将于5月23日宣布。

印度联邦议会人民院共有545个席位，其中543个席位由选民直接选举产生，其余两个席位由总统任命。人民院选举每5年举行一次，在选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。

在2014年的大选中，印人党赢得282个人民院席位，成为30年来首个单独拥有人民院多数议席的政党。莫迪作为该党总理候选人当选总理。在莫迪领导下，印度经济近年来保持高速增长，国内营商环境排名连续大幅上升，大批外资企业开始将目光投向印度。但另一方面，莫迪政府推出的“印度制造”“数字印度”等经济举措以及统一税制等多项改革成效未能完全显现，印度经济长期以来“有增长无就业”的顽疾依然存在且有加重迹象，愈演愈烈的农民问题也困扰着莫迪政府。

分析人士认为，此次大选将检验莫迪过去5年的执政成绩是否得到印度民众认可，是对他的一次“大考”。

大选悬念多

去年底，印度曾举行5个邦的地方选举，这些选举被视为本次大选的“风向标”。结果印人党在5个邦均失利，其中作为该党重要票仓的3个邦被老对手国大党夺走。这给印人党在此次大选中的选情蒙上了阴影，也给大选带来了悬念。

印度国内一些观察家指出，印人党目前优势正在弱化，但总体而言仍处于领先位置，其主导组阁的可能性也相对较大。

不过，印人党即使能主导组阁，也不意味着莫迪一定能连任。当地舆论根据印人党内部情况预测，如果印人党领导的全国民主联盟拿到多数席位组阁成功但印人党自身获得的席位不足220个，那么莫迪则有可能引退。而从目前形势看，印人党想拿到220个议席并不容易。

从国大党方面看，目前印度舆论主流观点认为国大党及其领导的团结进步联盟很难拿下过半数议席。不过分析人士认为，去年底地方选举的结果预示着国大党在本次大选中将一扫上次大选中仅获44个席位的颓势。

目前国大党正在尽力拉拢多数选民群体，比如在竞选声明中明确宣布将为穷人提供“最低生活保障”。近期公布的民调显示，国大党主席拉胡尔的个人支持率升至30%以上，为历史最好水平，团结进步联盟有望获得超过160个议席。如果能找到足够的盟友，国大党仍有希望上台执政。

除了两大政党外，地区性政党也受到关注。印度政治学者阿迈勒·慕克吉认为，在当前形势下，可能没有哪个政党能够单独组阁，地区性政党将扮演关键角色。

当然，地区性政党除了选择支持某个大党外，也可能自己执政。此间舆论分析认为，如果各地区性政党联合起来成立第三阵线联盟，其所获议席总数达到约200个，同时国大党也获得相当席位，第三阵线联盟将可能在获得国大党支持的情况下成立少数派政府。

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