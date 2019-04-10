外交部回应796件套流失文物从意大利“回家”

人民网北京4月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持10日例行记者会。记者会实录如下：

问：外界高度关注中欧领导人会晤发表的联合声明。我们注意到，此前有媒体曾渲染中欧间分歧很多，以至于双方无法达成联合文件。那么，现在联合声明发表了。中方对此有何评论？

答：4月9日，李克强总理同欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持第二十一次中国—欧盟领导人会晤。双方积极评价中欧关系在各领域取得的进展，一致认为中国和欧盟在深化互利共赢的务实合作方面拥有广泛共同利益，在维护多边主义和开放型世界经济、反对单边主义和保护主义方面拥有共同立场，在完善全球治理、维护世界和平与稳定方面拥有共同目标。中欧关系的长期稳定健康发展符合中欧双方的利益，也有利于世界的和平与稳定，对世界将产生重要积极影响。

国家间存在分歧很正常。中欧之间对一些问题看法不尽相同也很正常。但中欧双方发表的联合声明表明，中欧之间的分歧完全可以通过对话协商妥善解决，体现了中欧全面战略伙伴关系的高水平，体现了中欧之间的团结合作，也体现了互利共赢的精神。作为世界两大稳定力量和两大主要经济体，中欧双方承诺支持多边主义，尊重以联合国为核心的国际法和国际关系基本准则。在当前复杂多变的国际形势下，这份联合声明体现了中欧在多边主义受到挑战之际加强团结协作的决心，其意义超越双边范畴。

中方愿同欧方共同努力，落实好本次会晤共识，推动中欧合作不断迈上新台阶，也为世界和平与繁荣作出更大的贡献。

问：欧盟外交和安全政策发言人今天在记者会上称，香港特区近日对“占中”案的裁决将对香港民主发展带来不利影响，并称希望香港特区和中央政府根据基本法重启选举改革。外交部对此有何回应？

答：首先我想指出，香港特区的事务是中国内政，任何其他国家无权干涉。这样的干涉，第一没有任何作用，第二也不利于中国同有关方面关系的良好发展。至于谈到香港特区在一国两制基础上，在中国宪法和特区基本法框架内，推进经济社会发展的事宜，这不是外交问题，你可以听听中央政府主管部门港澳办的权威阐述。

问：第一，9日，美洲国家组织常设理事会决定，承认委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的特使为委驻该组织代表。你对此有何评论？第二，9日，美国财长姆努钦称，美正争取利用国际货币基金组织和世界银行的资源协助瓜伊多。你对此有何评论？

答：这两个问题有一定共性，都涉及到国际社会对委内瑞拉局势的介入。在委内瑞拉问题上，中方的立场是一贯和明确的。我们支持委内瑞拉朝野通过对话协商寻求政治解决方案。我们主张，国际社会应在坚持不干涉他国内政等国际法和国际关系基本准则基础上，多做有利于维护委内瑞拉稳定的事情，为解决委内瑞拉问题提供建设性帮助，而不是相反。中方也会继续支持委内瑞拉政府维护国家主权、独立和稳定的努力。

问：近日，多家澳大利亚媒体报道称，由于澳《通信和其他法律关于协助和准入的修正案2018》强制要求通信企业为澳政府安装“后门”，谷歌、苹果、亚马逊等多家科技公司表示严重关切，称该法案威胁到了澳及世界其他地区的网络安全。中方对此有何评论？此前澳大利亚方面曾声称“澳绝不会允许一个对他国政府负有义务的公司涉足澳通讯网络”，并以此为由禁止华为参与澳5G网络建设。中方是否认为澳方是在奉行双重标准？

答：中方高度关注有关动向。通过立法强制要求企业安装“后门”的做法，是将自身安全和利益建立在侵犯他国安全与公民隐私的基础上，将对通信行业市场环境与国际合作产生严重影响。正如大家所看到的，业界已就此表达严重关切。

令人疑惑的是，有关国家一方面拿网络安全说事，“莫须有”地炒作其他国家或企业的所谓“安全威胁”，另一方面自己却在做危害网络安全的事。同你一样，我也想听听澳大利亚政府对此作何解释。

中方一贯高度重视、坚决维护网络安全。我们愿继续积极参与网络安全国际合作，与各方共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。同时，中方再次敦促有关国家为包括中国在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

问：第一，达赖喇嘛因肺部感染住院，外交部对此有何评论？中国政府是否有指定下一世达赖喇嘛的计划？第二，美国国务院助卿帮办米德伟计划今天晚上在美国在台协会发表讲话。中方对此是否知情？中方对美国政府代表访问台湾有何看法？

答：我先回答第二个问题。中方一向反对美台之间开展任何官方交往。我们认为，这严重违反了美方自己作出的一个中国承诺和根据中美三个联合公报承担的义务。我们要求美方不得采取这样的错误做法。

关于第一个问题，第一，我们不了解你提到的第14世达赖喇嘛身体状况的有关情况。第二，在中国历史上，活佛转世是已经形成了明确定规的。活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的仪轨和制度。中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》等，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。

达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，你提到的第十四世达赖本人也是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定、并报请当时的中央政府批准才继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应当遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。

问：美国代理防长称，美国外空部队的主要任务是发展必要技术以应对俄中在外空对美国的侵略。你对此有何评论？第二，美国防部下属的防务安全合作局发布消息称，美国政府批准向日本出售价值11亿美元的SM-3反导导弹。中方对此是否感到关切？

答：关于第一个问题，外空是全人类共同的财产，应当用于和平目的。大家非常清楚，中方一直主张和平利用外空，坚决反对外空武器化。长时间以来，在包括裁谈会等多边场合，中国和俄罗斯以及国际社会绝大多数成员，一直主张通过谈判缔结防止外空武器化的国际法律文书。大家可能也都注意到，近期联合国有关专家组也为推进这一谈判进程作出了不懈努力。但是，非常遗憾，这么多年，仅仅因为一个国家的阻挠，这项努力一直受挫，这个国家就是美国自己。

在外空领域，近期确实出现了包括中国、俄罗斯等国际社会成员都关切的一些消极动向。比如说，美国已经将外空定性为作战疆域，美国宣布组建独立外空部队，美国计划将反导系统部署在外空，而且美国还长期坚持进行外空战演习。这些不仅会导致外空武器化、战场化的危险日益变为现实，并且可能诱发外空军备竞赛。

如果美方真正关心外空安全，关心外空非武器化，就应停止上述行径，真正加入到包括中国和俄罗斯在内的国际社会绝大多数成员当中来，共同努力防止外空的武器化，使外空真正用于和平目的。

关于第二个问题，我们注意到有关报道。美日同盟是冷战的产物，我们希望，有关国家之间的交流合作能真正有利于地区的和平稳定，而不是相反。

问：据报道，796件套中国流失文物艺术品9日从意大利米兰被送上返回中国的飞机，正式开启“归乡之旅”。你能否提供进一步情况？

答：你说的没错，意大利返还的这批中国流失文物艺术品已于今天凌晨抵达北京。我们很高兴看到这些漂泊海外多年、承载中华民族记忆的中国文物终于“回家”了。据我了解，中国国家博物馆将举办专题展览，大家应该有机会欣赏这些珍贵文物。

相信大家还记得，3月23日，在中国国家主席习近平和意大利总理孔特的共同见证下，中意双方代表交换关于796件套中国流失文物艺术品返还的证书。我想特别指出的是，这是近20年来最大规模的中国流失海外文物返还，开创了中意两国文化遗产合作的新里程，树立了国际合作追索返还流失文物的新范例，中方对此表示高度赞赏。

中国和意大利都是文明古国，也都是文物大国，双方在文物保护修护以及打击文物犯罪等领域长期以来保持着良好合作。我们愿同意方一道，进一步加大在文物保护领域的交流合作，为推动全球文化遗产保护传承作出更大努力。

问：美国海军“胡蜂号”航母目前正在中国和菲律宾争议海域穿行，尤其是海岸地区。你对此有何评论？

答：具体情况我可以再核实一下。目前我可以告诉你，中方的原则立场是，南海本无事，希望其他域外势力不要兴风作浪。

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