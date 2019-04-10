人民网嘉兴4月10日电（刘叶婷） 4月9日，欧美同学会“知国情 话自信”海归系列恳谈会浙江行启动，此次活动来到了浙江省嘉兴市瞻仰中国革命源头的象征——红船。

此次瞻仰红船的“寻根之旅”，是一次思想之旅、理想之旅。1921年8月初，中国共产党第一次全国代表大会在浙江嘉兴南湖的一条游船上胜利闭幕，庄严宣告中国共产党的诞生。这条游船因而获得了一个永载中国革命史册的名字——红船。她见证了中国历史上开天辟地的大事变，成为中国革命源头的象征。她承载着民族复兴梦，水载舟行的情景又与中国革命、建设、改革交相辉映。红船一直接受着人们特别是共产党人的瞻仰，对于海外归国人员来说，红船同样具有特殊意义。

本次活动将围绕“传承红船精神 奋进新时代”的鲜明主题，更进一步展现出了欧美同学会一以贯之的“留学报国”光荣传统，更进一步激发了广大海内外留学人员“把实现个人理想、个人志向和国家发展、国家前途命运紧密结合起来”的思想自觉，勉励广大留学生们“沿着南湖红船开辟的革命航道奋勇前进”。

据了解，4月10日至12日，除了瞻仰红船、参观南湖纪念馆外，留学人员代表们还将与浙江嘉兴以及嘉善县留联会等有关方面工作人员一起考察中国归谷嘉善科技园，参观嘉善城市规划展示馆，实地走访欧美同学会嘉善留学报国基地及创业学院，并计划参观考察几家代表性的海归高层次人才企业；此外，此次活动一行还将奔赴“两山”理论发源地、全国生态文化村——安吉余村，去看看真正的“绿水青山”，让留学人员代表在实践中去感受“绿水青山变成金山银山”和“两山”理论的独特魅力。

红船劈波行，精神聚人心。这次活动汇聚多位来自全国的留学人员代表，陕西省欧美同学会秘书长胡久炎、泉州市留学人员联谊会副会长黄华春、福建荣油石化有限公司董事长陈汉荣、北京亿康佳联科技有限公司总经理陈海嬿、英雄互娱高级副总裁郑文、傲凡软件科技有限公司董事长吕越峰、北京银桥动力科技（集团）有限公司总裁宋瑛杰等留学生代表参加了此次活动。

据了解，“知国情 话自信”海归系列恳谈活动是欧美同学会新一届党组成立以来，创新性开展的留学人员思想引领的品牌活动。目的是通过座谈、考察、调研等形式，贯彻中央统战部领导关于“增进留学人员对国情、社情、民情的了解”、“加强留学人员思想政治引领”的指示要求。两年来，围绕“话自信”举办了“中国共产党：道路、制度自信” “理论、文化自信”专题座谈会，进一步加强留学人员“四个自信”；围绕“知国情”举办了“走进自贸区”等活动，积极开展国情党情社情教育；组织留学人员“走进陕西梁家河”活动，赴西安、延安、梁家河考察学习。系列活动得到了一致好评，取得了很好的效果。

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)