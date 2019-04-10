宋干节来泰旅游温馨提示

今年4月12日至16日是泰历新年“宋干节”假期，为庆祝这一最重要的泰历节日，曼谷、帕塔亚等地都将举行泼水狂欢活动。为确保来泰中国游客度过一个安全、愉快的假期，中国驻泰国使馆特就以下事项温馨提示：

一、文明参与泼水，展示良好形象

每一位出境游客都是中国形象的代表，请自觉遵守宋干节活动秩序，文明泼水，用自己的良好形象擦亮中国人的名片。参加泼水庆祝活动时，请不要向老人、孕妇、婴儿和执勤警察、摄像记者等特殊人群泼水。根据泰国警方规定，严禁使用脏水等不卫生的水源或用热水、冰块参与泼水，不要使用高压水枪参与泼水。

二、小心个人财物，注意防抢防盗

在各大泼水“主战场”如曼谷是隆路等，人流密集，是偷窃案件多发地段。建议提高安全意识，妥善保管好证件和贵重物品。同时请游客高度重视人身安全，加强风险防范，避免独自赴僻静区域活动或深夜外出。请勿随身携带大量现金，尽量使用信用卡消费。如被抢被盗，请立即报警。

三、遵守交通规则，确保出行安全

宋干节长假交通事故高发。泰国车辆右舵左行，与国内驾驶习惯相反，过马路时务必小心。“摩的”及嘟嘟车虽快捷方便，但缺乏安全保护，请谨慎选乘。如选择打的，应事先确认打表计费，记下车牌和司机执照号码，乘坐过程中看好随身物品。

建议不要租驾摩托车，选择更加安全的交通工具。如确需租驾，应持有泰国驾照或国际驾照，否则发生事故时需负全责。同时不要将自己的护照等重要证件抵押给商家，防止影响后续行程。

四、适量携带烟酒，确保入境顺畅

请您注意遵守泰国烟酒携带规定，每名游客仅允许携带1条烟（200支烟或250克烟草）和1瓶酒（不超过1公升）入境，在各国（包括泰国）机场免税店内购买的烟酒也受上述规定限制。不要将多人的烟酒放在一人行李内，或在机场区域内交由一人保管，否则会被视为超量携带。

五、避免购物纠纷，谨防上当受骗

大型百货商场价格合理，质量有保证。而且大多数商场售出商品后，在不影响商品二次销售的情况下，7天内可退货。购买贵重物品时货比三家，并记得索取发票。请勿贪图便宜，如遇价格明显低于市场价的商品，请谨慎购买，避免上当受骗。请谨慎购买佛牌、护身符等商品，旅游景点出售的佛牌、护身符成本较低，如商贩以其有“特殊魔力”为由向游客索要高价，请切勿相信。

如遇紧急情况，请拨打下列电话寻求帮助：

泰国报警电话191

旅游警察热线1155（有中文服务）

中国驻泰国使馆领保电话02-245-7010

中国驻清迈总领馆领保电话081-882-3283

中国驻宋卡总领馆领保电话081-766-5560

中国驻孔敬总领馆领保电话080-936-6070

中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室领保电话094-595-6158

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线0086-10-12308、0086-10-59913991

(责编：谭晓祺(实习生)、徐祥丽)