专访老挝驻华大使：“一带一路”是一个具有远见卓识的倡议

“这是一个具有远见卓识的倡议，既包含了共同利益，也反映了各方诉求，充分表达了中国与世界各国携手共建人类美好未来的决心。”近日，老挝驻华大使万迪 布达萨冯在接受新华网专访时这样评价“一带一路”倡议。以下是专访的主要内容：

老挝驻华大使万迪 布达萨冯。老挝驻华大使馆供图

新华网：今年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。今年的中国两会，您比较关注哪些议题？

万迪 布达萨冯：今年的中国两会总结过去一年“十三五”规划纲要的执行情况，对一些议程进行商讨，同时再次重申中国进一步扩大改革开放的决心，促进经济社会发展。我认为今年两会有很多议题值得关注，包括中国经济社会发展、改善民生、扶贫脱贫和国际友好合作，特别是深化与周边国家的友好合作等重要议题。

新华网：今年，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。您认为“一带一路”倡议给两国带来哪些机遇？“一带一路”倡议怎样影响了世界？

万迪 布达萨冯：习主席提出的“一带一路”倡议为“一带一路”沿线国家提供了很好的发展机遇。该倡议不仅促进了沿线国家经贸领域合作，也为国家间开展战略对接和基础设施互联互通提供了机遇。尤其为实现老挝“变陆锁国为陆联国”发展战略，更好地与中国和其它地区国家实现互联互通带来了机遇，给人民带来了实惠。“一带一路”倡议与老挝发展战略的对接将帮助老挝降低运输成本、创造就业、吸引外资，促进经济发展，使老挝和其他“一带一路”沿线国家共同发展。值得一提的是，正在积极落实的老中铁路项目到目前为止也取得很好的进展。

“一带一路”倡议将对世界产生影响。中国今年将主办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，将进一步扩大开放，促进沿线国家互联互通，同沿线国家携手共建具有广泛共同利益的命运共同体。这是一个具有远见卓识的倡议，既包含了共同利益，也反映了各方诉求，充分表达了中国与世界各国携手共建人类美好未来的决心。

新华网：今年是新中国成立70周年，您想用哪些词概括中国70年来发生的变化？这些变化对世界有何影响？

万迪 布达萨冯：过去70年，中国发生了翻天覆地的变化，已成为世界第一大外汇储备国和第一大货物贸易国。中国从一个贫困落后的国家，发展成为繁荣富强、人民富裕的国家，这是人类减贫史上空前巨大的成就。

中国70年来所取得的巨大成就，对促进世界发展起到了无可替代的积极影响和作用。中国不仅是促进世界经济发展的重要动力，也是维护世界和平稳定、促进地区与国际间互联互通的重要力量。

新华网：您如何评价两国双边交往取得的成就？2019年您对两国合作有哪些展望和期待？

万迪 布达萨冯：老中两国有共同的边界线，是山水相连的邻国；都由共产党执政，具有相同的理念和发展路线。长久以来，老中双方相互支持与理解，两国的友谊不是普通的友谊，而是具有广泛共同利益的命运共同体。

我对老中两党两国基于“四好”精神和长期稳定的全面战略合作伙伴关系的合作给予高度评价，对过去几年老中合作成果非常赞赏。我对中共中央总书记、国家主席习近平同志2017年访问老挝，以及老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬·沃拉吉同志2018年访华取得的成果给予高度评价。两国元首高度评价两国党、政府和人民之间的合作所取得的成就，并达成共识携手共建两国命运共同体。

今年，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和博鳌亚洲论坛。老挝党和政府领导人将应邀出席，并对中国进行访问。预计两国将在尽可能多的领域达成共识，尤其是经贸、文化教育、科学技术等领域。

新华网：今年是中国全面建成小康社会的关键之年。您如何评价中国在扶贫方面取得的成就？

万迪 布达萨冯：中国党和政府以打赢脱贫攻坚战为优先工作，取得了重大成就，民众生活水平不断得到改善。5年多来，中国已经有7000多万贫困人口脱贫。这在人类发展史上是一个伟大成就，为各国提供了宝贵经验，其中也包括老挝。

新华网：中国对外开放的大门越开越大，您如何评价中国在吸引外资和扩大进口方面的系列举措？您希望两国将如何进一步扩大经贸合作？您如何看待中国以开放包容的态度来推动世界发展共赢？

万迪 布达萨冯：我对中国改革开放40年取得的伟大成就给予高度赞扬。40年来，中国综合国力不断增强，GDP快速稳定增长， 居民人均可支配收入大幅增长，农村贫困人口累计减少7.4亿。与此同时，中国坚持继续深化改革开放，去年举办的首届中国国际进口博览会共吸引了来自172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，成交额达578.3亿美元。

老中两国在经贸领域合作势头良好。目前，中国是老挝最大的投资来源国和第二大贸易伙伴。我坚信，基于良好的合作关系，双方的合作前景美好，潜在互补性很强。老挝有着丰富的土地资源、森林资源、淡水资源、矿产资源等，中国拥有充足的资金、先进技术、经验和庞大市场。两国应加强在农林业、旅游、能源、科学技术、电商和互联网等领域的合作。

中国全球化观点和互利共赢的观点与立场很有远见，充分考虑到各国的需求。不断扩大开放和促进互联互通，充分体现了中国与世界各国一道共建人类美好未来的坚定决心。

新华网：中国嫦娥四号任务取得了圆满成功，您如何看待近年来中国的科技创新力？未来两国在此层面，会有哪些合作？

万迪 布达萨冯：我对中国“嫦娥四号”在人类登月史上所取得的成就表示赞扬和祝贺。中国“嫦娥四号”为人类登月作出了重要贡献，充分证明了中国在高科技和创新领域取得了突飞猛进的、跨越式的发展。

中国科学技术的发展使不可能成为可能，这与中国社会经济发展和人民生活水平的提高紧密相连。中国科技将继续引领和影响世界科技。我们认为，老挝与中国在科技领域，尤其是惠及经济发展和民众生活的科研与创新方面，将有更多的合作。

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