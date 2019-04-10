专访巴基斯坦驻华大使：“一带一路”倡议对世界的影响与日俱增

巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德日前在接受新华网独家专访时强调，“一带一路”倡议对世界的影响令人印象深刻，“一带一路”国际合作高峰论坛凸显了“一带一路”倡议对世界产生的影响与日俱增。以下是专访的主要内容：

图为巴基斯坦驻华大使马苏德·哈立德。（巴基斯坦驻华大使馆供图）

新华网：今年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会关键之年。对于今年举行的两会，您比较关注哪些议题？

马苏德·哈立德：今年的两会正值中国历史进程的关键节点。中国经济充满活力，中国正走向繁荣富强。

我关注今年的两会进程，特别是关于全面建成小康社会的重要举措，打好三大攻坚战（防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治），以及进一步采取措施深化改革开放。

巴基斯坦与中国是久经考验的伙伴，希望中国取得全面胜利。

新华网：今年，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。您认为“一带一路”倡议给中巴两国带来哪些机遇？“一带一路”倡议怎样影响了世界？

马苏德·哈立德：自2013年秋季习近平主席提出“一带一路”倡议以来，“一带一路”倡议进展快速，取得了实质性成果。在此几个月前，巴基斯坦和中国达成共识，建设中巴经济走廊，改善基础设施，提高互联互通。

短短几年内，中巴经济走廊已成为“一带一路”框架下规模最大、成果最显著、最成功的工程之一。据我所知，该项目已直接给巴基斯坦创造了近7万个就业机会。随着两国经济合作进一步深化，特别是在不久后将建设经济特区，巴中将创造越来越多合作机会，实现互利共赢。我们期待更多的中国企业利用这一机会，到巴基斯坦投资。

关于“一带一路”倡议对世界的影响，2013年时，谁能想象得到数以千计的火车将横跨欧亚大陆，连接中国和欧洲的城市呢？港口、公路、桥梁等基础设施建设发展之快、规模之大同样令人印象深刻。基础设施的建设完善又进一步巩固了政策沟通、资金融通和民心相通。

“一带一路”国际合作高峰论坛，凸显了“一带一路”倡议对世界产生的影响正日益增长。巴基斯坦期待，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将成为这样一个重要平台：深化各国对互联互通的共识，促进有效合作，释放经济发展潜力，充分发挥各国人民的进取精神。

新华网：中巴经济走廊建设这些年来，给巴基斯坦带来了哪些变化？

马苏德·哈立德：中巴经济走廊对巴基斯坦产生了显著影响，不管是以有形还是无形的方式。一方面，中巴经济走廊大大缓解了巴基斯坦的能源危机。2017年至2018年，巴基斯坦的经济增长率达到5.8％，创近年新高。巴基斯坦俾路支省的瓜达尔已从一个以渔业为主的的小镇变成了繁忙的港口，未来还有可能发展成为繁华的商业中心。瓜达尔已经开始吸引投资，开设更多航运线路。今年巴基斯坦已着手筹备工作，启动建设经济特区，以加快工业发展的步伐。另一方面，中巴经济走廊对巴基斯坦的经济发展理念产生了深远影响。巴基斯坦人民向来尊重中国，因为中国拥有决心取得成功，特别是在改革开放以后的40年里。在中巴经济走廊框架下，可以说巴基斯坦人民正在经历自己的改革开放。

在过去的几个月里，我们努力使中巴经济走廊适应巴基斯坦人民的期待和不断增长变化的需求。巴基斯坦致力于充分挖掘中巴经济走廊的发展潜力，并以此作为巴基斯坦社会经济发展的催化剂。

新华网：您想用哪些词概括中国70年来发生的变化？这些变化对世界有何影响？

马苏德·哈立德：上世纪上半叶中国饱经磨难，赢得独立自主后日益强大。而今，只要话及过去一个世纪全球的发展状况均不可否认这一事实：自1949年新中国成立以来，中国对世界的影响力越来越大。这个过程并不是完全单向的。

近年来，中国对全球经济增长的贡献率超过30%。同样，其他经济体的增长反过来也带动了中国经济增长。这是一种良性互动，在文化领域和物质领域都大大地丰富了整个世界。

新华网：您如何评价两国双边交往取得的成就？2019年您对两国合作有哪些展望和期待？

马苏德·哈立德：巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一，也是首个同新中国建立外交关系的伊斯兰国家。巴中两国领导人赞赏双方为彼此发展提供的支持。巴中关系在当今世界的国家间关系中独一无二，是建立在相互信任和理解的基础之上的。

去年巴基斯坦总理访华期间，两国领导人一致同意加强巴中全天候战略合作伙伴关系，打造新时代更紧密的巴中命运共同体。一代又一代的巴基斯坦人民和中国人民播下的种子如今硕果累累。

随着时间的推移，中国重新站在世界舞台的中心，中国的朋友圈也在不断扩大。巴基斯坦很高兴看到中国的持续发展。

2019年，我们期待两国继续保持过去几十年的友好交往，以及高层领导密切往来的悠久传统。我们还将努力巩固两国人民之间的深厚友谊。2019年是巴中友好城市年，双方将推动建立更多友好省市关系。本月底将在北京组织一次盛大活动，届时来自巴基斯坦和中国的姐妹省份和城市的代表将共聚一堂，为深化两国合作搭建新平台。

在经济领域，巴中双方都在努力促进中巴经济走廊的稳定发展，并将其扩展到其他领域。 2018年11月，巴基斯坦总理伊姆兰·汗参加了在上海举办的首届中国国际进口博览会。我们期待在2019年能够全面提升巴中两国的经贸关系。

新华网：今年是中国全面建成小康社会的关键之年。您如何评价中国在扶贫方面取得的成就？

马苏德·哈立德：毫不夸张地说，中国在短短几十年时间里使数亿人民脱贫，中国奇迹令世界惊叹。中国之所以能在扶贫方面取得巨大成就，与中国政府精心规划、科学决策，政府和人民的不懈努力，以及领导层为人民谋福祉的坚定信念等因素密不可分。

巴基斯坦正在学习中国扶贫方面的经验，努力调整社会经济发展的模式。

新华网：中国对外开放的大门越开越大，您如何评价中国在吸引外资和扩大进口方面的系列举措？您希望两国将如何进一步扩大经贸合作？您如何看待中国以开放包容的态度来推动世界发展共赢？

马苏德·哈立德：经过40年的改革开放，中国已经进入了历史发展的重要阶段。中国一直致力于鼓励外国投资和贸易。另外，中国也一直奉行与世界共享中国经济发展成果的理念，推动互利共赢和经济全球化进程。

中国是巴基斯坦最重要的贸易伙伴和投资来源国之一。我们正致力于升级巴中两国于2007年实施的自由贸易协定，进一步发展双边贸易。

我希望中国朋友未来能够更加便捷地享用来自巴基斯坦的芒果、樱桃和大米。

新华网：中国嫦娥四号任务取得了圆满成功，您如何看待近年来中国的科技创新力？

马苏德·哈立德：嫦娥四号探测器成功着陆月球背面是中国的一项杰出成就，我们向中国政府和人民致以最诚挚的祝贺。多年来，中国在创新和研发方面取得了巨大进步，并且正在发展成为科技强国。嫦娥四号探测器是人类历史上在月球背面上投射的“第一束光”。同样，中国的国际形象也在不断提高。

（出品人：田舒斌 监制：郭奔胜 刘加文 策划：夏小鹏 徐倩 刘丹 林雪 统筹：李小雨 毕秋兰 刘小军 编辑：钟玉岚 刘新 周欣 李雪梅 记者：钟玉岚 刘新 周欣）

(责编：田婉晴(实习生)、刘洁妍)