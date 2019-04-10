中国“一带一路”主题图书巴黎受关注

在正在举行的第39届巴黎图书沙龙上，来自中国的多语种“一带一路”系列书籍受到不少法国读者的关注。
此次参展的“一带一路”主题图书是中国展团参展的重要内容，包括外文出版社出版的“一带一路”故事系列丛书，讲述丝路沿线国家风土人情的《丝路云谭》，以及一些介绍中国丝绸、莫高窟、唐代服饰等中国丝绸之路沿线省区人文风貌的图书。这些图书包括中文、法文、英文等多语种版本。
在中国展台，巴黎第一大学学生盖拉德·利奥正在翻看《丝路云谭》。她告诉记者，自己已坚持学习中文9年，从这本书中能了解很多丝绸之路上的有趣故事。
根据法国文化部公布的数据，中文已经连续多年占法语对外翻译出版的第一位，法国读者现在能很容易地读到法语版的《史记》、唐诗宋词、当代小说等中国作品。
参加巴黎图书沙龙的中国出版代表团成员刘孟淳说，“一带一路”主题图书已经成为中国文化“走出去”的一个热点，一些以故事形式讲述“一带一路”人文交流、民心相通的书籍受到海外读者的青睐。
中国驻法国大使馆文化处公参李少平说，图书出版已成为中法两国文化交流最具活力的领域之一。
巴黎图书沙龙是欧洲重要的图书展览活动。本届沙龙15日至18日在巴黎凡尔赛门展览中心举行。（记者杨一苗）
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