“一带一路”将成为展示不同文明在相互尊重前提下开展合作的榜样——访德国前驻华大使施明贤

“‘一带一路’倡议的精神内涵包括合作和交流，这是将欧亚大陆各国连接起来的文明之路。”德国宝马基金会主席、前驻华大使施明贤近日接受新华社记者采访时说，他对“一带一路”倡议的未来充满期待。

施明贤于2007年到2013年担任德国驻华大使，在他任内中德两国于2010年建立政府磋商机制。

“对欧洲人来说，‘一带一路’激起了人们各种浪漫的幻想。人们想到了马可·波罗和古老的骆驼商队，也想到了当时东西方文明的交流。这个概念引人入胜！”施明贤说。

如今，德国成为“一带一路”的重要参与国，是中欧班列在欧洲的重要节点。

施明贤说，“一带一路”倡议是整体和系统性的计划，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通将是所有参与国家的重要合作目标。沿线国家将协调各自的经济发展战略，制定共同的地区合作计划，并为大型项目的实施提供政策支持。

此外，施明贤认为，通过金融合作、教育合作和民间交流等方式，“一带一路”沿线国家还将深化互联互通，从而将“一带一路”建成文化和思想交流之路，这既符合中国自身利益，更使“一带一路”成为21世纪的精彩项目。

2016年1月，施明贤在《柏林政治杂志》发表文章说，中国的“一带一路”倡议意味着这个世界第二大经济体将开启一种以包容、机会均等、尊重文化和政治制度多样性为基础的崭新合作模式，并呼吁欧盟积极参与这一倡议。

“大家需要时间相互了解。”施明贤认为。他说，假以时日，当欧洲国家与中国夯实互信、拥抱“一带一路”，这一倡议将成为一个榜样，展示多个不同的文明如何在互相尊重的前提下开展合作。（新华社记者任珂）

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