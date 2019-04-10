通讯：“一带一路”新风景——中意旅游合作迎来良机

走进意大利首都罗马的菲乌米奇诺机场，“欢迎中国游客”醒目标识便映入眼帘。作为意大利最大的航运枢纽，罗马机场近年接待中国旅客的人数不断攀升。机场市场负责人帕斯奎尼说，要将机场打造成中国游客“走进意大利、走进欧洲的大门”。

这份雄心折射出的是意方对两国商贸及旅游合作的期待。随着中意经贸往来日益密切，在意大利的机场、车站、热门旅游景点以及博物馆等文化机构，中文服务已成为标配。

意大利对中国游客展现出的热情源于两国旅游合作的巨大潜力和机遇。同为文明古国，同样拥有丰富的文化和旅游资源，文化和经贸相互滋养，让两国合作不断升华。

早在两千多年前，古老的丝绸之路就让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。作为古罗马文明的发源地和文艺复兴的摇篮，雄壮华美的历史古迹、浑然天成的自然风光使得意大利一直在中国广为人知。一部《马可·波罗游记》在西方掀起了历史上第一次“中国热”，至今让西方民众对东方“丝绸之路”充满好奇。

近年来，赴意旅游的中国游客规模不断增长，意大利已成为最受中国游客欢迎的欧洲国家之一。据意方统计，2017年赴意中国游客达150万人次。中国游客在意大利的消费越来越多元化，自由行、高端私人定制游日益受到青睐。两国间航班频次和运送旅客数量直线上升，为中意间的交流架起了空中走廊。

为进一步吸引中国游客赴意旅游，意大利政府推出了《2017—2022国家旅游战略规划》，鼓励地方政府挖掘自身旅游资源，开发更具特色和更适应中国游客消费习惯的旅游路线和旅游文化活动。

与此同时，更加开放和现代化的中国对意大利游客的吸引力也与日俱增。从事对华旅游业务多年的华亚旅行社总经理劳拉·格拉西在接受新华社记者采访时说，囊括了北京、西安、兰州、敦煌等地的“丝绸之路”旅游线路，是来华意大利游客最钟情的经典线路之一。

格拉西介绍说，近年来，随着中国经济社会的飞速发展和旅游配套设施的完善，越来越多的意大利年轻人爱上中国旅行，其中喜爱中国历史或者有一定中文基础的青少年成为赴华旅游的新生力量。

2017年中国和意大利签署了关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划。加强旅游合作是其中重要内容。双方强调，进一步扩大双向游客往来，对促进经济增长、加强人民相互了解和传统友谊具有重要意义。

文明因互鉴而丰富，经贸因往来而互利。因丝绸之路而紧密相连的中意两国在“一带一路”框架下有望携手书写更多动人故事，旅游合作前景也将更为广阔。（新华社记者李洁）

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