欧洲议会成立“‘一带一路’政策沟通委员会”

在欧洲议会欧中友好小组主席德瓦的召集下，“‘一带一路’政策沟通委员会”26日在法国斯特拉斯堡宣布成立。

“‘一带一路’政策沟通委员会”成员主要是欧洲议会内响应支持“一带一路”倡议的议员，旨在通过加强与中国沟通协调，推动“一带一路”倡议及该倡议框架内的相关合作在欧洲地区拓展。

德瓦表示，欧洲许多国家需要通过参与“一带一路”倡议来进一步了解中国、加强彼此沟通。这正是该委员会成立的初衷和职责所在。

“‘一带一路’政策沟通委员会”将参加今年4月在中国北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。从6月起，该委员会将定期来中国进行“一带一路”政策沟通，年底将在欧洲议会内部举行“一带一路”探讨会，起草“一带一路”中欧系列合作方案提交欧盟委员会及欧盟各成员国政府。（记者任丽颖）

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