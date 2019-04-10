“一带一路”倡议为全球商业带来巨大机遇——访路孚特亚太区董事总经理李德庆

中国提出的“一带一路”倡议不只是“中国故事”，从商业逻辑看这一倡议堪称全球宝藏，将带来巨大机遇，日前在接受新华社记者专访时，全球知名金融信息服务提供商路孚特（Refinitiv）亚太区董事总经理李德庆如是说。

李德庆2日在接受记者视频连线采访时表示，“一带一路”倡议兼具开放性与包容性，将增益全球商业社会，给全球投资者和参与国带来巨大机遇。

目前，已有124个国家和29个国际组织同中国签署了“一带一路”合作文件。最近中国和意大利签署共建“一带一路”谅解备忘录，为这一合作进程提供了新动力。与此同时，“一带一路”有关合作理念和主张写入了联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等重要国际机制的成果文件。

“我们确实看到越来越多的国家参与到‘一带一路’倡议中来。路孚特的数据显示，‘一带一路’倡议的全球吸引力越来越大。”李德庆说。

李德庆认为，这一倡议激发了巨量的投资需求和由此产生的收益。在“一带一路”倡议框架下，很多投资项目集中于基础设施建设领域。对发展中国家来说，基建领域存在非常大的融资缺口。

“对于全球大都市来说也是特别好的机遇，特别是像伦敦这样的全球金融中心，因为这样的中心可以作为超级连接者更好地释放出投资机会，这样的金融大都市是‘一带一路’生态中非常重要的核心点。”李德庆说。

谈及“一带一路”建设面临的风险与挑战，他说，规避地缘政治等风险、充分了解项目和供应链信息、坚持绿色“一带一路”原则，都对顺利推进“一带一路”倡议极为重要。

“‘一带一路’顾名思义就是起到桥梁和道路作用，将很多国家连接起来。我们看到更多国家参与其中。”李德庆说。（新华社记者刘云非）

(责编：田婉晴(实习生)、刘洁妍)