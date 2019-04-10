通讯：巴西“电力高速公路”的中国建设者

“好的，我们在35/1见！”杨光亮说的这个数字是巴西美丽山水电站二期输电项目（美二项目）线路上输电铁塔的编号。

杨光亮是国家电网巴西公司美二项目线路部的副经理。来巴西参与项目建设两年多，杨光亮清楚记得项目不同地点对应的铁塔编号。

美丽山水电站是巴西第二大水电站，二期项目是国家电网公司首个在海外独立投资、建设和运营的特高压直流输电工程，也是“特高压＋清洁能源”在拉美的示范工程。工程由北向南贯穿5个州，全长2500多公里，安装输电铁塔超过4400座。

从美二项目建设前的环评、征地，到现在线路基本具备送电能力，杨光亮几乎参与了所有问题的协商和解决。虽然在里约热内卢拥有办公室，但杨光亮平时基本是在线路上“流动办公”，每天与各个标段的承包商、供货商及当地农场主打交道。

“我经常是回里约衣服都没来得及洗就立刻要出发，不过现在我的家人都在国内，这边就我一个人，生活和工作早已融为一体。”他感觉这样的生活很丰富，但坦言压力也不小。

在巴西，征地需要和当地农场主谈判。10标段的线路建设要经过一座农场，农场主和承包商讨价还价，要求除了必须支付的费用外，还要额外征收最少3万雷亚尔（约合7752美元）的进场费用，而且表示由于农场内奶牛要挤奶，施工只能在早上9点到下午4点之间进行，几乎是常规施工时间的一半。

如果按照农场主的要求施工，那么项目工期就要大大延长。于是，杨光亮多次找农场主谈心，主动汇报每天的工程进展，向他表明工程并未影响农场运营，尽可能争取延长每天的施工时间。功夫不负有心人，项目最终得以在预定工期内顺利完工。

除了良好的沟通能力，熟练掌握当地语言也成为杨光亮工作中的“加分项”。

杨光亮是国网巴西公司葡语最好的中方工作人员之一，每个标段的营地和工地上的巴西员工都认识他。他说：“其实这也是逼出来的，来到这里工作后立刻就能感觉到学习当地语言的必要性和迫切性。”

按照巴西法律规定，外国企业投资必须注重本地化，因此美二项目上有大量巴西员工，可只有少量巴西高管可以讲英语，大部分当地员工不会英语。杨光亮来巴西前曾进行过3个月的葡萄牙语培训，但最初的“实战”仍然很吃力。“来到巴西后，讨论施工方案开会时都说葡萄牙语，很难懂。”

“听不懂就无法了解问题所在，因此刚开始工作时压力特别大，”他说，“只能听不懂也去听，两个月后就能听懂大部分，主动参与施工方案讨论了，同时也能够搞清楚问题所在，提高了解决问题的效率。”

对于能够参与美二工程的建设，杨光亮感到很光荣。杨光亮说：“美二工程是‘一带一路’倡议的重要实践，总投资数十亿雷亚尔，它把中国的先进技术带到国外。”“国网巴西公司派一些巴西高管到中国接受培训，他们看到中国的发展后感到非常震撼，回来后积极宣传中国，也对中国带来的新技术更加认可。”

更让杨光亮感到自豪的是，他参与的项目为巴西人带来实实在在的好处，而这不仅限于提供用电便利。

“首先铁塔的很多配件和导线都是巴西当地生产的，工程带动了巴西电工原材料的生产；其次它还带动了当地就业，创造上万个就业岗位；工程还为巴西带来大量税收。”杨光亮说，“美二项目是巴西历史上最大的电力工程，参与我们项目的巴西员工非常自豪，这对他们今后的职业发展大有好处。”

在巴西工作两年多，杨光亮跑了很多地方，但至今也没机会去向往的亚马孙雨林看一看。对此，他丝毫不觉得遗憾：“美二工程线路沿线风光十分优美，虽然不是旅游景点，但我有幸看到一个真正的巴西，了解当地真实的风土人情，大家都羡慕我呢。”（新华社记者 赵焱 陈威华）

(责编：田婉晴(实习生)、贾文婷)