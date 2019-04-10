卢森堡至成都中欧班列正式发车

4月4日，嘉宾在卢森堡迪德朗日铁路场站拍摄首趟卢森堡至成都中欧班列。新华社记者郑焕松摄

新华社卢森堡迪德朗日4月4日电（记者潘革平）首趟卢森堡至成都中欧班列4日在卢森堡国家铁路多式联运公司迪德朗日铁路场站正式发车。

这一班列共装载41个40尺货柜，主要货物为机电产品、食品和医疗器械等欧洲国家产品。班列将途经德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等国，由新疆阿拉山口口岸入境，预计在15天后抵达成都青白江国际铁路港。

4月4日，首趟卢森堡至成都中欧班列在卢森堡迪德朗日铁路场站准备出发。 新华社记者郑焕松摄

卢森堡副首相兼司法大臣布拉兹、正在卢森堡访问的四川省省长尹力和成都市副市长刘筱柳，以及中国驻卢森堡使馆临时代办尚静等出席了发车仪式并为班列剪彩。

布拉兹在致辞中表示，卢森堡拥有先进的工业技术以及高附加值产品，我们需要寻求有效的新途径进一步发展与中国的贸易往来。独特的地理位置决定卢森堡能成为一个可靠的、辐射西欧的物流中心。他说：“相信只要双方共同努力，我们就能进一步发现更多惠及双方的新的合作机遇。”

成都市副市长刘筱柳在接受采访时强调，通过中欧班列的开通，成都已经和超过20个欧洲城市建立了贸易往来关系。这充分说明“一带一路”倡议在贸易畅通、民心相通方面作出巨大贡献。

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