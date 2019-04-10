“我们的丝路：中外摄影艺术精品展”在意大利卡塞塔开幕

由中国中外文化交流中心与意大利卡塞塔市政府共同主办的“我们的丝路：中外摄影艺术精品展”6日在意大利南部小城卡塞塔的王宫丝绸博物馆开幕。
展览由两部分组成。第一部分是从2017年在中国山东举办的“第五届世界摄影大会”优秀摄影作品中精选出来的171张中外摄影佳作，生动展现了“丝绸之路”沿线各国的自然景观和人文风貌；第二部分详细介绍了中国明代科学家徐光启与意大利传教士利玛窦的友好交往事迹。
卡塞塔的丝织业历史悠久，王宫丝绸博物馆仍保存着当年王宫内生产丝绸的车间和设备。卡塞塔市文化局局长蒂齐亚娜·彼得里洛致辞说，这次展览的举办地与展览的主题契合，意义深远，希望此次展览成为促进意中两国文化交流与合作的契机。
卡塞塔职业摄影记者达丽雅告诉新华社记者，这场摄影展非常精彩，也为当地民众了解“丝绸之路”沿线不同国家风土人情打开了一扇窗。
展览将于5月12日结束。（记者李洁）
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