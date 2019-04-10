通讯：中国“大风车”助力阿根廷能源结构升级

这是3月26日在阿根廷丘布特省拍摄的正在建设中的罗马布兰卡风电项目。新华社发（马丁·萨巴拉 摄）

阿根廷南部巴塔哥尼亚地区地广人稀，其优质的风能资源吸引了世界各地的风电企业前来投资。从机场到马德林港市区的必经之路两侧，可以看到一排排百米高的白色“大风车”随风转动。

由中国金风科技股份有限公司投资、中国电建集团担任工程总承包商的罗马布兰卡4个风电项目正在紧锣密鼓建设中，项目预计今年年底完工。建成之后将与丹麦维斯塔斯、法国阿尔斯通公司在此建造的风电项目一起，为当地输送无污染、可再生的清洁能源。

为改善能源结构，阿根廷政府提出了到2025年可再生能源发电占比达20%的目标，但如今距离实现这一目标还有较大差距。在中国电建罗马布兰卡风电项目副经理陆天瑜看来，风力发电是阿根廷极具潜力的能源生产方式，可以为阿根廷升级能源结构带来重要作用。

按照与阿根廷批发电力市场管理机构的协议，中方共投资约7.4亿美元，包括阿根廷丘布特省罗马布兰卡风电群的4个项目和布宜诺斯艾利斯省南部的1个项目，共建造风机109台，项目完工后装机容量将达350兆瓦，中国企业将承担项目20年的运营维护工作。

为吸引投资发展清洁能源，阿根廷不仅给予风电企业税收减免的优惠政策，企业生产的风电还可以相对更高的价格出售。据初步测算，中国的项目建成后，新增装机容量将占阿根廷2018年风电装机容量的47%，相当于每年为阿根廷减燃约65万吨标准煤、年减少碳排放180万吨。

陆天瑜给记者指了指正在进行吊装作业的风机，塔高超过100米，叶片达68.6米，约2.5米/秒的风速就可以启动发电。让中国工程师们骄傲的是，中国风电技术经过近十年的发展已经处于世界的第一梯队，中国的风力发电设备有构造简单、切入风速较低、对电网冲击较小、发电效率高等特点。

本次建设的风机基本可以实现“无专人值守”自动化发电，风机发生故障后可以自动将代码发送至公司的服务器上，届时公司就会派专人前往故障风机进行维修。尽管风电项目的前期一次性投入较高，但后期的运营维护成本非常低。

项目的现场经理加布里埃尔·埃尔南德斯认为，中国与阿根廷的合作给当地经济社会发展带来了积极的贡献。项目建设高峰期需要大量当地的员工，项目建成后的运营维护阶段仍然会对就业有很大贡献。一些从事技术工作的员工在项目中可以得到不错的报酬，更重要的是这样的发电方式不会对阿根廷的环境有任何破坏。

包括阿根廷在内的拉美地区是21世纪海上丝绸之路的自然延伸和“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。埃尔南德斯非常赞赏“一带一路”项目给两国带来的切实益处。他说，项目带来了中国的技术，阿根廷企业则在参与项目建设的过程中，得到了学习中国风电技术的好机会。

得益于“一带一路”合作，更多来自中国的大型能源项目落户阿根廷：中国葛洲坝集团承建的孔多克里夫和拉巴朗科萨水电站项目可以提升阿根廷整个国家的电力供应水平；中国电建在胡胡伊省高原地区建造的光伏电站项目将改变该省长期从外购电的历史……这些项目不仅将改善阿根廷能源供应不足的问题，还能帮助阿根廷实现能源结构的调整和升级。（新华社记者倪瑞捷）

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