通讯：“一带一路”令阿根廷铁路“重获新生”

阿根廷人对于铁路有特殊的情结。阿根廷铁路工程师维克托·马丁内斯说：“起初阿根廷就是因铁轨而发展起来的，有铁轨经过的地方便有了城市。”

尽管这位铁路工程师感叹“曾经的繁荣正渐渐消失”，但他也对未来充满期待：“中国帮助阿根廷升级铁路线，与中国合作是阿根廷走出困境的重要一步。”

始建于1876年的阿根廷贝尔格拉诺货运铁路（贝铁）是覆盖北部和中部10多个省份的重要货物运输系统。自20世纪80年代以来，阿根廷政府政策不断调整导致贝铁逐渐陷入荒废，庞大的铁路系统仅剩1000多公里勉强维持运营。

阿根廷北部是重要的产粮区，高品质的大豆、小麦、玉米等农产品销往世界各地，然而由于贝铁年久失修，大吨位的农产品不得不依靠卡车陆运至港口，高昂的运输成本使得阿根廷农产品在国际竞争中失去竞争力。对阿根廷来说，改造贝铁迫在眉睫。

2011年，阿根廷政府提出了旨在升级全国铁路系统的“铁路振兴计划”。2013年，中国机械设备工程股份有限公司凭借融资和性价比优势成为贝铁线路改造项目的总承包商。这也成为“一带一路”倡议下，中国企业成功走进阿根廷的案例之一。

自2014年9月开工以来，贝铁改造项目已重铺轨道约600公里，预计2020年将完成全部项目的改造。为改善阿根廷农产品出口通道，改造项目首先从农业主产区，特别是北部省份的铁路线入手，火车运行最高时速将提高到90公里，挂车数量达到每列100节车厢。

赫尔曼·哈纳切克是阿根廷国企贝尔格拉诺货物运输公司的机车部门负责人。他说，中国的支持对贝尔格拉诺铁路至关重要，来自中国的火车设备已经在铁路线上飞驰。

哈纳切克说：“火车安全性能的提升和运行速度的提高让我们看到了立竿见影的效果，一些我们曾经失去的客户又重新选择使用铁路运输。”

在马丁内斯看来，更新铁路系统是阿根廷完善贸易体系的第一步，对阿经济社会意义重大。

“翻新铁路线带动了当地的经济发展，建成之后阿根廷内陆省份到港口城市的物流成本更加低廉，这将改善阿根廷的贸易结构，为阿根廷带来更多外汇收入，”马丁内斯说，“中国也可以进口更多阿根廷的优质农产品，这个项目给阿中两国带来了共赢。”（新华社记者倪瑞捷）

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