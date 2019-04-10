中国援建的菲律宾南阿古桑省戒毒中心举行交接仪式

由中国政府援建的一座戒毒中心8日在菲律宾南部棉兰老岛南阿古桑省举行交接与揭牌仪式。戒毒中心将在不久后正式投入使用。

在当天举行的交接仪式上，中方将印有两国国旗、象征项目完工的钥匙交给菲方，随后两国官员共同为戒毒中心揭牌。菲卫生部副部长罗赫尔·安、南阿古桑省省长爱德华·普拉萨与中国驻菲律宾大使馆经商参赞金远、中国驻达沃总领事黎林等两国官员出席仪式。

罗赫尔·安表示，感谢中国政府对菲律宾禁毒事业的慷慨支持，南阿古桑省现在拥有了第一座戒毒中心。

金远说，在中菲双方的通力合作下，戒毒中心项目在开工一年左右就完成了施工建设，堪称中国工程“走出去”的典范。

据了解，这座戒毒中心于2018年2月开工，占地面积约3公顷，总建筑面积6750平方米。戒毒中心配备了治疗、培训、康复等设施，将向菲南部地区的吸毒者提供康复治疗、毒品依赖性检测、咨询等多项服务。

菲律宾国内毒品泛滥。据菲官方统计，该国有近400万吸毒者。杜特尔特总统2016年执政后在菲全国强力推进大规模反毒行动。目前，菲大多数戒毒中心集中在北部吕宋岛。此前由中国援建的位于菲南部棉兰老岛的萨兰加尼省戒毒中心已于去年底向菲方移交，并于今年正式投入使用。 （记者袁梦晨）

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