“一带一路”建设催生郑州崛起航空都市

飞机从空中降下落地，在滑行道上慢慢减速，轰鸣声随之消失。波音747的巨大机头缓缓张开，甫一停稳，工人们操纵起升降机卸货。记者前不久随国家发展改革委、外交部主办的“一带一路”国际合作典型项目研讨会来到郑州机场，看到这一幕。

“在这里卸下110吨，再装载120吨的货物飞往日本，然后从日本飞往芝加哥，再加装50吨货物，返回卢森堡。”站在货机前，卢森堡国际货运航空公司副总裁维格·卡特莱珀介绍郑州-卢森堡空中丝绸之路航线时说，“在郑州机场，货物满载满卸不到两小时，快速便捷。”

这繁忙场景是郑州机场的日常。自2013年获批中国唯一一个以航空港经济为引领的实验区以来，郑州的上空就日益繁忙起来。抓住国家推进“一带一路”建设的重大机遇，依托郑州航空港经济综合实验区、郑州-卢森堡“空中丝绸之路”政策优势，郑州近年来大力建设航空枢纽，发展航空偏好型产业，一座航空新都市正在崛起。

“不沿边不靠海不临江的河南，一直在探索内陆地区对外开放的战略突破口。”河南民航发展投资有限公司副总经理范勇介绍，2014年河南民航发展投资有限公司收购卢森堡国际货运航空公司35%股权，标志着河南开启了以航空发展融入“一带一路”建设的征程。

到2018年年底，在郑州机场运营的货运航空公司21家（国际地区15家），开通货运航线34条（国际地区29条），通航城市40个（国际地区28个）。郑州基本形成“一点连三洲，一线串欧美”的航空国际货运网络，国际地区全货机航线数量、航班量、货运量位居全国第4位，仅次于北京、上海、广州三座城市。2018年，郑州机场完成货邮吞吐量51．5万吨，货运规模稳居全国第7位。

一箱箱鲜切花、车厘子、金枪鱼和服装从这里进入国门分拨到全国各地，一批批中国制造的苹果手机从这里发往全世界。“郑州已是全球手机、高端汽车零部件、电子产品、冰鲜水产品、进口水果集散中心。”河南省机场集团董事长李卫东说，郑州机场成了带动郑州、河南乃至中原地区对外开放的重要引擎。

飞机不仅拉来货物，更带来产业。依托航空优势，郑州布局了智能终端、精密机械、生物医药等航空偏好型产业集群。目前，已入驻富士康、中兴、酷派等终端智能制造企业约190家，成为全球重要的手机制造基地。2018年，郑州航空港经济综合实验区手机产值3083.8亿元，比上年增长7.3%。

以冷链、快递、电商物流为突破口，郑州航空港经济综合实验区还积极引进培育以郑州机场为基地的大型货运承运商和物流集成商，安博空港仓储服务中心、绿地全球进口商品中部运营中心等先后落地，而ZARA时装分拨中心全年航空货运量已占ZARA国内市场份额的三分之一。

中国民航大学临空经济研究所所长曹允春说，由于具有航空方面的优势，手机制造、生物医药等航空偏好型产业聚集在郑州，这把郑州嵌入了全球产业链，产业的发展也促进了城市的生长。

围绕郑州机场，郑州航空港经济综合实验区规划面积415平方公里、规划人口260万。河南省商务厅厅长张延明介绍，过去的一个航空小镇，现在已经发展成为一个近100平方公里、80万人口的航空新城。（新华社记者刘怀丕、刘高阳）

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