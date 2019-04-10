中匈专家学者共话“一带一路”与中欧合作

中欧经贸关系研讨会8日在匈牙利首都布达佩斯召开。中匈智库学者和经贸领域专家就“一带一路”与中欧合作、中国-中东欧国家合作等议题展开讨论，并达成广泛共识。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国表示，匈牙利是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，中匈两国智库进行交流，既有利于促进两国的民心相通，也将为两国共建“一带一路”向纵深发展提供智力支持。

匈牙利前驻华大使、中国问题专家库绍伊·山多尔说，“一带一路”是一项伟大的倡议，中国-中东欧国家合作是跨区域的务实合作平台，有利于促进欧盟的均衡发展。

匈牙利雅典娜地缘政治研究所高级研究员埃斯泰豪伊·维克托说，匈牙利与中国在共建“一带一路”及中国-中东欧国家合作框架下合作潜力巨大。

中欧经贸关系研讨会由中国国际经济交流中心和匈牙利安托尔·约瑟夫知识中心共同主办，中匈智库专家学者约30人出席了当天的研讨会。（记者袁亮）

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