专访：“一带一路”建设助力中克经贸合作——访克罗地亚中资企业商会会长李桥

克罗地亚中资企业商会会长、北方国际克罗地亚分公司总经理李桥近日接受新华社记者专访时说，随着“一带一路”建设和中国-中东欧国家合作的推进，近年来中国与克罗地亚经贸关系快速发展，两国在基础设施建设、高科技和旅游等领域合作取得丰硕成果。

李桥说，克罗地亚地处东南欧，地理位置优越，目前政局和金融体系相对稳定，港口、公路等基础设施较为完善。2013年克罗地亚加入欧盟后，市场范围进一步扩大，经济发展前景良好。

他说，目前克罗地亚的中资企业项目主要包括由中国路桥公司牵头、中国企业联合体承建的佩列沙茨大桥项目、北方国际投资的塞尼风电项目、中国西电集团与克罗地亚康查尔集团合资的高压开关企业、骆驼集团和里马茨汽车公司投资合作项目等。从这些项目可以看出，两国经贸合作涉及多个领域，克政府和商界对中企投资持非常开放和支持的态度。

克罗地亚中资企业商会2018年12月宣布成立。李桥说，为了推动中企之间相互联系和交流、增进中企和克罗地亚工商界的了解和沟通、扩大中克经贸合作，在中国驻克罗地亚使馆经商处大力支持下，中国北方国际合作股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司和华为公司去年发起成立了克罗地亚中资企业商会。商会致力于帮助企业解决问题，维护合法权益，指导和协调中资企业合法经营、公平竞争。

谈到中企在克罗地亚面临的机遇与挑战，李桥表示，目前克罗地亚各类法律和政策仍在完善中，初来乍到的中国企业还面临语言、文化等障碍，需要不断学习、积极适应当地市场环境。现在越来越多中企来到克罗地亚，大家一起摸索前进，借助商会平台互相交流经验，未来会把握住更多商机。

李桥说，商会也积极支持克罗地亚企业进入中国市场，为克罗地亚企业寻找中国合作伙伴，相信今年将达成更多合作项目。

商会也在为参加第二届中国国际进口博览会做准备，已与多家克罗地亚企业进行沟通，初步计划由中资企业商会联合当地商会共同组织多家克方企业参展，合力促进两国经贸合作。（新华社记者高磊）

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