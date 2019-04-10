专访：“一带一路”有助打造更紧密的区域伙伴关系——访阿塞拜疆国家科学院教授阿巴索夫

阿塞拜疆国家科学院东方研究所亚太研究部主任阿巴索夫教授日前在巴库接受新华社记者采访时表示，在中国“一带一路”倡议框架下进行的国际合作将有力促进地区各国间的政治交往、道路联通、经贸联系等，从而打造更紧密的区域伙伴关系。

阿巴索夫高度评价中国提出的“一带一路”倡议，他认为作为一个开放的合作平台，该倡议为国际社会实现合作共赢提供了难得的历史机遇。

谈到阿塞拜疆与中国在“一带一路”框架下的合作，阿巴索夫说，阿塞拜疆具有优越的区位优势和丰富的能源贮藏，是“一带一路”上的重要国家。

2015年阿中两国签署了关于共同推进丝绸之路经济带建设的谅解备忘录。阿巴索夫说，这一谅解备忘录的签署为两国加强在“一带一路”框架下的全面合作打下坚实基础。阿塞拜疆总统阿利耶夫今年曾在有关国际会议上表示，阿政府支持中国的“一带一路”倡议，该倡议为加强亚欧各国互联互通、创造更美好未来提供了机遇。

阿巴索夫说，在两国领导人的共同推动下，阿中未来在“一带一路”上的合作一定会进一步加深，两国伙伴关系也将日益密切。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将于4月份召开。阿巴索夫认为，这将为亚欧各国交流和学习发展经验提供宝贵契机，与会各国将在互相尊重、互惠互利的基础上，达成有利于亚欧各国互联互通和经贸合作的新成果。（新华社记者李铭）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)