在斯中资企业向当地孤儿院捐赠生活物资

中国航空技术国际工程有限公司（以下简称“中航国际工程”）日前在斯里兰卡首都科伦坡举行“让爱托起未来”爱心捐赠活动，向当地的“劳瑞斯”女子孤儿院捐赠一些生活物资、教学用品。

中航国际工程斯里兰卡分公司总经理助理兼地产营销部经理张波代表企业在捐赠仪式将电子琴、黑板、缝纫机、晾衣架等生活和学习用品赠送到该孤儿院院长和孩子们手上。

孤儿院负责人库玛瑞女士代表院方向中国公司表示感谢。她表示，很高兴能够得到中国企业的捐助，也十分感激中航国际工程连续6年为她们献出爱心，让孩子们在这里更加幸福快乐地成长。

随后，孤儿院的孩子们也纷纷围着来自中国的叔叔阿姨唱歌跳舞，用孩童们最纯真的方式表达她们的感谢。

据悉，“劳瑞斯”女子孤儿院于1973年由斯里兰卡著名教育家劳瑞斯先生的夫人创办，至今孤儿院总共收养了2000余名孤儿，这些孩子主要来自离异家庭或弃婴。目前孤儿院共收留了23名孤儿，年龄从5岁至17岁不等。（记者朱瑞卿 唐璐）

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