七年来首次 波音737客机三月份零订单

人民网讯 据美国媒体报道，波音公司三月份未接到任何737喷气式客机的商业订单，这是该航空巨头旗下最畅销机型近七年来首次出现月销量为零的情况。

这一消息凸显了波音客户、投资者及供应商对于737 MAX机型无期限复飞计划的焦虑。之前的两起致命坠机事件导致737 MAX机型在全球被停飞。

波音3月份仅交付11架737 MAX客机，交付量还不到前两个月的一半，远低于实现该公司1月份制定的今年逾900架飞机交付量目标所需的进度。

分析师还预测，波音今年有可能交付约750架客机，而赔偿、航空公司延期付款以及修复MAX的成本等因素可能给财务带来20亿-30亿美元的影响。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)