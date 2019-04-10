阿尔巴尼亚首都机场遭遇武装抢劫 数百万欧元现钞被劫走

人民网讯 据法新社报道，东欧国家阿尔巴尼亚首都机场9日发生抢劫案。一群武装劫匪在当天早上闯入机场的跑道，登上一架奥地利航空公司的客机实施抢劫。该客机是由阿尔巴尼亚首都地拉那飞往维也纳的航班，当时机上载有准备运到维也纳一家银行的数百万欧元现钞。随后警方逮捕4人，并将40余嫌疑人员带回警局调查。

据报道，由于阿尔巴尼亚央行不接受外汇存款，因此在该国运营的外国银行经常通过航空的方式将货币送到维也纳。警方表示，3名穿着军服的劫匪通过消防员专用门进入机场跑道，其中1名枪手在与警察的交火中毙命。

根据初步报告，被盗走的现金约250万欧元，但当地媒体声称实际数目可能比报告高出五倍。

奥地利航空公司发言人谷本表示，抢劫案发生时，工作人员正在把现金运到飞机上。她说，作为紧急安全措施，当局将暂停所有从地拉那到维也纳的现钞运输业务。

在过去的三年，该机场至少发生过两次这样的抢劫案。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)