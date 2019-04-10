通讯：在科威特擦亮“中国品牌”——中石化炼厂建设记

在科威特南部的沙漠中，新炼油塔和附属管道设施正在井然有序地搭建。中国石化第五建设有限公司科威特新炼厂项目经理王志伟每天都会来施工现场走一圈，这里凝结了他3年的时光和心血。

每天至少6个小时、1.6万多步，王志伟要详细询问现场每个施工细节、及时解决每个问题。对此，他三年来未敢一刻懈怠，这一项目不仅事关科威特石油生产的未来，更是打造“中国品牌”的良机。

王志伟说：“我们要用创新的理念、过硬的质量和如期完工的速度，在科威特，乃至整个中东地区留下‘中国品牌’的样板。”

科威特是最早响应中国“一带一路”倡议并同中国签署相关合作文件的国家之一。2016年，中国石化五建公司承接了科威特新炼厂项目，合同额达5.19亿美元。投入运营后，将令科威特每年增加3150万吨石油产量。

作为项目经理，王志伟参与了包括规划设计、采购、市场评估，以及设备安装等在内的全套流程。然而从工程初期开始，他就意识到打造“中国品牌”并非轻而易举。

面对困难，王志伟大胆进行技术创新，最终不仅提高了施工精度、降低了成本、加快了施工速度，同时也为五建公司其他海外项目积累了经验。

按照合同规定，项目将于2019年年底交付科方。由于科威特的高温环境，夏季有3个月白天禁止施工，此前许多工程建设项目都被迫延期。不过，王志伟有信心他们的项目会如期完工。他说：“我们为工程设计了精确到天的进度日程表，截至今年3月底，工程进度已经接近80%。”

要打造“中国品牌”，不仅要保证中国速度，更要保证中国质量。王志伟以最基本的管道焊接为例介绍说，每一道手续都有专人检查并签字以备追查责任。任何一道手续通不过，都无法进入下一道流程。

“这不仅是科威特的百年大计，也是‘中国品牌’的百年大计。我们要争取把中国炼化技术做成又一张‘中国名片’，走向世界！”王志伟说。(新华社记者王薇 聂云鹏)

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