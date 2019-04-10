通讯：从集装箱里开设银行说起——巴基斯坦瓜达尔正成为投资热土

很难想象，一家银行的分行最初开设在一个没有空调的集装箱里。“集装箱里开银行，特别是在温度高达四十六七度的瓜达尔，这对一个银行业人士来说简直是天方夜谭。”34岁的巴基斯坦人沙基卜·优素福回忆说。

一年前，优素福告别原先舒适的工作环境，被巴基斯坦哈比银行派往位于巴基斯坦西南部俾路支省南端的瓜达尔自由区开设分行。

“当时根本没有人想去那儿，因为大家都知道那里什么设施都没有，非常艰苦。我决定到瓜达尔，主要是因为那儿离我家人所在的土尔巴特很近。”优素福告诉新华社记者。

优素福刚履新时，瓜达尔自由区还在建设中，发展蓝图里的商务中心还未动工。然而，仅过了半年，一座现代化的瓜达尔自由区商务中心就拔地而起，自由区起步区的招商引资工作也顺利完成。2018年1月，自由区正式开园，作为一期项目的起步区当时已吸引酒店、银行、保险公司、金融租赁、物流、海外仓、粮油加工、渔业加工、家电组装等20多家中巴企业入驻，直接投资额超过30亿元人民币。

此时的优素福不仅把瓜达尔分行搬进了气派的商务中心，还迎来了事业起飞点。“过去一年多里，有7家国际企业和500多人在瓜达尔分行开户。”优素福说。由于业绩突出，他被哈比银行总部任命为瓜达尔分行的负责人，不仅工资和分红涨了，还有了自己的专车。

在3月底举行的第二届瓜达尔国际商品展销会上，优素福忙着向巴基斯坦国内外投资商介绍哈比银行在瓜达尔自由区提供的优惠金融服务。他很庆幸自己当初决定来瓜达尔自由区创建分行，虽然过程艰辛，但瓜达尔成了他事业上升的起点。

这一年间，瓜达尔市内漂亮的双层小楼雨后春笋般地盖了起来，原来空空荡荡的市区已被这些新住宅塞满，各类小商店也开张了不少。瓜达尔自由区内，多家企业的厂房建了起来，起步区内空地越来越少，自由区二期也已破土动工。自由区旁边的瓜达尔港更是迎来了定期班轮，瓜达尔真正与世界相连。

瓜达尔港运营方、中国海外港口控股有限公司董事长张保中告诉新华社记者，2018年1月举行的第一届瓜达尔国际商品展销会共吸引了3万多人次参观，有6家企业达成意向合同并得到执行，合同总金额超过7000万美元。今年在第二届展会开幕前已有部分企业达成合作意向。

“现在沙特、阿联酋、伊朗以及几个中亚国家都对来瓜达尔投资展现出了浓厚的兴趣。”张保中说。

前来参加展销会的中国河南育林控股有限公司董事长胡华敏说：“我们是最早来到瓜达尔的中国公司之一，现在自由区和港区里郁郁葱葱的蓖麻和树林都是我们种的。我们计划在瓜达尔建设一个种培实验室。”

“我们可以把种植向日葵技术推广给当地百姓，然后回收葵花籽做加工，一来可以帮他们脱贫，二来我们也能有效益。”胡华敏说。

沙基勒·哈什米是家美国净水公司的代表。他告诉记者，他的公司决定在瓜达尔常设一个办事处，为正在施工和未来计划中的项目提供海水淡化设备。

哈什米说，他的公司已在今年展会期间签订了一个合作协议，而且还有多家企业正和他洽谈合作事宜。“当我们看到这么多企业都跑到瓜达尔来投资建厂，我们的信念就越加坚定，那就是在瓜达尔我们可以做一番大事业。”

面对商机，优素福对未来充满信心。他说，哈比银行目前正筹划在瓜达尔自由区二期开设一个分行。他想争取成为自由区两家分行的总负责人，之后再努力成为哈比银行在整个瓜达尔地区的负责人。(新华社记者刘天 巴蒂)

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