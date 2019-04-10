【丝路新画卷】“一带一路” 共享丰硕成果

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举办，届时将有来自全球100多个国家的数千名各界代表与会，共同推动“一带一路”合作实现高质量发展。

从2013年提出“一带一路”倡议，到两年前首届“一带一路”国际合作高峰论坛举办，“一带一路”从愿景到现实，正在朝着和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明的方向不断走深走实，结出丰硕成果。“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神有了新的内涵，构建人类命运共同体，达成广泛国际共识。

中国与意大利3月下旬签署了“一带一路”倡议谅解备忘录，这是首个G7国家正式加入“一带一路”。此前，全球已有123个国家和29个国际组织与我国签署了171份“一带一路”合作文件。

共建“一带一路”倡议及其核心理念已被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际机制成果文件，成为推动地区和平与发展的重要途径，实现联合国2030年可持续发展目标的重要平台。

中科院地理科学与资源研究所所长 刘卫东：可以想见“一带一路”已经成为真正意义上的全球共识、全球平台和全球行动，这一点是一个巨大的变化，“一带一路”建设正在从写意画转向工笔画，我们要扎扎实实做好每一个项目。

在国家发改委日前举行的“一带一路”国际合作典型项目研讨会上，来自中外研究机构和国际组织上百名代表，围绕互联互通、产业合作、园区建设、民生政策等方面的国际合作典型项目展开对接洽谈。

国家发展改革委“一带一路”建设促进中心主任 翟东升：要抓好项目，在抓项目建设的同时一定要坚持遵守市场规律，遵循国际通行规则，围绕着项目的建设，还要更加注重提高国际化融资的水平。

深入政策沟通 对接发展战略

顺应时代潮流，共建“一带一路”，在世界多极化、经济全球化的大背景下，让各国看到了互利共赢的前景，“一带一路”的朋友圈越扩越大，随着各国政策沟通走向深入，发展战略也正在无缝对接。

世界最大的内陆国——哈萨克斯坦，眼下正在建设的东方之门经济特区无水港十分忙碌，这里90％的集装箱来自中国，预计今年底，中哈两国的铁路数据信息将全面共享。

哈国铁股份公司“Khorgos Gateway”总经理 佳斯朗哈木金：无水港是实现哈萨克斯坦光明之路战略和中国“一带一路”倡议对接的一个尝试，我们之前和连云港建设的在中国境内的中哈物流基地，已经成为了我们哈萨克斯坦的出海港。

“一带一路”政策沟通。越来越多的国家和地区把自己的发展战略与中国的“一带一路”倡议相对接。包括俄罗斯“欧亚经济联盟”、蒙古国的“草原之路”、越南的“两廊一圈”、柬埔寨的“四角”战略、欧盟的“容克计划”、非洲国家的工业化战略等。

英国《每日电讯报》网站3月发表文章称，“一带一路”倡议意义重大且规模宏大，各国都势必会从中获益，英国可以成为这项倡议中的一个赢家。

白俄罗斯总统 卢卡申科：中国在“一带一路”合作中从未向任何国家提过任何条件，包括白俄罗斯。“一带一路”不是任何形式的贸易扩张，也不是中国将自身利益强加于他国的借口，在此过程中，中国是很友好地向“一带一路”沿线国家提供贷款、投资和最先进的技术，这在世界上是绝无仅有的。

“一带一路”六年 数说建设成果

“一带一路”倡议提出近六年来，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等五通建设取得明显进展，从倡议到现实，已经成为全球规模最大、最受关注的公共产品。

“一带一路”设施联通。近两年，亚吉铁路开通运营、马尔代夫中马友谊大桥竣工，阿联酋阿布扎比码头、马来西亚关丹深水港码头正式开港，被称为巴基斯坦“三峡工程”的巴基斯坦最大水电站首台机组实现并网发电；中俄合作的亚马尔液化天然气项目三条生产线提前竣工，冰上丝路将穿越北极。

“一带一路”贸易畅通。在全球贸易持续低迷的背景下，2013年至2017年，中国与共建“一带一路”国家贸易总额增幅为4.88%；2018年，我国企业在56个共建“一带一路”国家非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%。我国与共建国家已经建设80多个境外经贸合作区，为中国企业海外投资找到新空间。

“一带一路”资金融通。2018年，亚洲基础设施投资银行迎来三次扩容，新纳入9个成员国，成员国总数达到93个，遍布世界各大洲。

“一带一路”民心相通，一大批项目陆续开工或建成，其中民生、文化领域的占比越来越大，为当地民众带来实实在在的收益。在柬埔寨西哈努克港，中国企业不光是开发建设了工业园，还配套建设了职业学院，毕业后进园区上班成为当地很多学生的梦想。

柬埔寨西哈努克港特区公司董事长 陈坚刚：最终要把我们西港特区建设成为有300家企业入驻、8到10万产业工人就业的样板园区，成为“一带一路”上的民心工程。

从基础设施到经贸往来，从金融互通到人文交流，共商、共建、共享的“一带一路”合作理念得到国际社会的广泛认可。“一带一路”倡议正沿着“和平、繁荣、开放、绿色、创新、文明”的方向，朝着高质量发展的未来迈进，为构建人类命运共同体注入新的动力，为全球治理体系现代化贡献中国智慧。

(责编：白宇)