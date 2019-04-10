记者手记：“脱欧”会否令伦敦西区星光黯淡？

英国戏剧及音乐剧最高奖劳伦斯·奥利弗奖近日揭晓，星光璀璨的颁奖典礼让世人的目光再次聚焦代表英国戏剧业的伦敦西区。

西区位于伦敦市区繁华地段，方圆不足3平方公里的区域云集约50座剧院，其集中度、业界认可度和影响力只有美国纽约的百老汇能够与之比肩，早已成为英国戏剧界的代名词。

近年来，伦敦西区在传统戏剧与现代创新表演形式的竞争中迎来“辉煌期”，剧院上座率和票房收入连续两年创下历史新高。根据伦敦戏剧协会今年3月公布的最新统计，2018年全英剧院总计有6万多场演出，吸引观众3400万人次，票房收入高达12.8亿英镑（约合112.7亿元人民币），其中伦敦西区贡献了“半壁江山”——观众超过1550万人次、票房收入7.6亿英镑（约合67亿元人民币）。

但西区的熠熠星光恐怕将因英国“脱欧”蒙上阴影。

奥利弗奖执行制片人、伦敦戏剧协会首席执行官朱利安·伯德在接受新华社记者采访时说，“脱欧”的未知因素和巨大不确定性正在损害英国的戏剧和表演艺术产业。

他认为，“脱欧”前景不明可能导致节目制作和演出成本上涨，在西区剧院的4万多个工作岗位中，有大量来自其他欧洲国家的演员和工作人员。

“和英国其他很多行业一样，面对‘脱欧’带来的未知影响，我们小心翼翼，惶恐不安。西区的制片人和剧院经理们不知道今年秋季的演出市场会怎样。欧洲演员来英国工作是否需要签证？这还只是影响我们工作的第一件事。”他说。

此外，来自欧洲大陆的表演艺术投资和资金可能缩水，影响一些跨国合作剧目。“一些合作剧目可能因此被取消。”伯德担忧地说。

西区观众中约有三分之一来自海外，剧院也担心“脱欧”对旅游业的冲击会影响到西区剧院的上座率。

作为英国戏剧界的代表，伯德近期一直在与政府对话沟通。但他坦言，近期议会对‘脱欧’协议的一系列投票凸显出政治的复杂性。“我们与政府的谈判也很麻烦，目前任何行业都还没有‘脱欧’以后的具体安排。”

以运输问题为例。按照英国“脱欧”协议，未来英国海关将区别对待出入境的商品和服务。“演员的演出绝对是一种服务，但服装和道具一般被视为商品。如果我要把一整部演出作品带出英国，那这到底该算是一项服务，还是一件商品？”伯德问。

类似这样的谈判已经持续了几个月，但目前仍没有答案。伯德遗憾地说：“我不支持英国‘脱欧’，我希望‘留欧’。如果英国一定要离开欧盟，可以预见对英国戏剧行业的冲击要过相当长一段时间才可能消退。”（新华社记者 张代蕾）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)