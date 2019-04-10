世行新行长马尔帕斯正式上任

世界银行第13任行长戴维·马尔帕斯9日正式上任。他表示，消除贫困和推动共享繁荣是世行的清晰使命和关注重点。

马尔帕斯当天上午在世行位于华盛顿的总部门前对媒体记者说，他感谢世行执行董事会选择他担任行长，在行长遴选过程中许多来自世行股东和利益攸关方的支持令其深受鼓舞。

马尔帕斯指出，当前全球面临贫困、气候变化、实现让女性全面参与经济活动等诸多挑战，需要更强劲的经济增长和更强大的私营部门，而应对这些挑战也是世行的工作重点。

时任世行行长金墉1月7日突然宣布提前卸任。随后，世行发布新行长遴选流程。2月6日，美国总统特朗普提名美财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯为下任世行行长人选。3月14日，世行宣布马尔帕斯为下任行长唯一提名人选。4月5日，世行执行董事会一致批准马尔帕斯担任下任世行行长，任期5年。 （记者高攀 熊茂伶）

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