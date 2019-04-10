朝中社说朝鲜10日举行劳动党七届四中全会

据朝中社10日报道，由朝鲜最高领导人金正恩主持的朝鲜劳动党中央政治局扩大会议9日举行，会议决定10日举行劳动党第七届中央委员会第四次全体会议。

据报道，9日的会议在劳动党中央总部大楼举行。会议“根据当前革命形势要求，为讨论和决定新的斗争方向和途径”，决定于10日召开劳动党七届四中全会。

报道说，金正恩在9日会议上强调，针对当前的紧张局势，干部们要发扬创造精神和自力更生、艰苦奋斗的革命精神，切实贯彻落实劳动党的新战略路线。

据朝中社此前报道，朝鲜第14届最高人民会议第一次会议将于11日在平壤举行。

2018年4月20日，朝鲜召开劳动党七届三中全会，全会决定，自同年4月21日起朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验，并将废弃朝鲜北部的丰溪里核试验场，还提出集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线。（记者程大雨 江亚平）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)