人民网>>国际

朝中社说朝鲜10日举行劳动党七届四中全会

2019年04月10日13:34  来源：新华网
 

据朝中社10日报道，由朝鲜最高领导人金正恩主持的朝鲜劳动党中央政治局扩大会议9日举行，会议决定10日举行劳动党第七届中央委员会第四次全体会议。

据报道，9日的会议在劳动党中央总部大楼举行。会议“根据当前革命形势要求，为讨论和决定新的斗争方向和途径”，决定于10日召开劳动党七届四中全会。

报道说，金正恩在9日会议上强调，针对当前的紧张局势，干部们要发扬创造精神和自力更生、艰苦奋斗的革命精神，切实贯彻落实劳动党的新战略路线。

据朝中社此前报道，朝鲜第14届最高人民会议第一次会议将于11日在平壤举行。

2018年4月20日，朝鲜召开劳动党七届三中全会，全会决定，自同年4月21日起朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验，并将废弃朝鲜北部的丰溪里核试验场，还提出集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线。（记者程大雨 江亚平）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved