中国电视节目戛纳电视节受青睐

法国戛纳春季电视节8日至11日在法国南部海滨城市戛纳举办，近百家中国文化企业带着近几年拍摄的优秀电视剧、纪录片及动画片等参展，不少作品受到海外买家青睐。

来自浙江的动画片《胡柚娃》讲述一个以水果为主角的民间传说，融合了水墨、剪纸等多种中国传统艺术特色。

约旦片商萨克尔·哈穆德在中国展区详细咨询这部动画片的情节和创作技法，并很快与制作方——浙江吉盛文化传播有限责任公司初步达成购买意向。他说：“影片人物形象简约可爱，画面背景是中国的山水与楼阁，这个故事‘很中国’。”

《胡柚娃》艺术总监刘峰对记者说：“已有来自黎巴嫩、卡塔尔、白俄罗斯等多个国家的电视台和影视公司前来与我们洽谈合作，这种展现中国传统艺术特色的动画作品尤其受到‘一带一路’沿线国家片商的欢迎。”

据电视节中国区负责人赵小卉介绍，来自北京、上海、四川、浙江等地的近百家电视台、影视制作公司、互联网影视节目公司等来到戛纳参加春季电视节，带来电视剧《和平饭店》、纪录片《稻之道》、VR（虚拟现实）系列节目《认识中国》等数百部代表近年中国影视制作水平的佳作，并举办多场中国影视作品及节目模式推介会。

来自中国的原创节目模式在电视节上受到关注。湖南卫视原创声乐竞演类节目《声入人心》在电视节期间签约向北美地区发行节目模式；中央电视台推出的科学实验节目《加油！向未来》、家庭文化节目《谢谢了，我的家》等原创节目模式也受到欢迎。

英国TAPE媒体公司主管保罗·扬布卢特说，将选秀与歌剧结合、将竞赛与科学实验结合、在访谈节目中融入真实的家庭故事，这样的节目模式更容易被其他国家的观众接受。中国正从节目模式的消费方成为创新节目的提供者。

戛纳电视节每年春季和秋季各举办一次，是全球规模和影响力最大的国际视听产品与数字内容交易市场之一。2019年戛纳春季电视节吸引了来自全球100多个国家和地区的3400家企业参加。（新华社记者 杨一苗 韩茜）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)