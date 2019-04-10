韩国外国语大学孔子学院举行第十届韩国高中生汉语大赛

参赛选手和评委们合影。（图片由韩国外国语大学孔子学院提供）

“第十届韩国高中生汉语大赛”决赛6日在韩国外国语大学（以下简称“韩外大”）孔子学院举行。来自韩国各地的20名参赛选手晋级决赛，他们在舞台上不仅展示了优秀的中文水平，更展现出良好的文化素养和人文底蕴，赢得现场观众的一致称赞和阵阵喝彩。

按照比赛规则，大赛分为预选赛和决赛两个环节，根据是否具有在华留学经历分为A、B两组。经过两轮严格评审，评审组从135名预选赛参赛选手中评选出A组12名、B组8名选手入围决赛。决赛分笔试、现场演讲和问答三个环节，进一步综合考察参赛选手的汉语应用能力及知识文化储备。

决赛现场，选手们通过准确精炼的语言表达和丰富的情感，阐述了自己与中国结下的不解之缘。经过角逐，来自韩国大田外国语高中的朴贞恩和来自韩国阳平高中的朴美娜同学分别获得A组、B组第一名。

嘉宾为A组冠军朴贞恩（右）颁发获奖证书。（图片由韩国外国语大学孔子学院提供）

本次大赛旨在通过激发韩国高中生的中文学习热情，为他们提供实践学习成果及自我挑战的舞台。大赛汇聚了韩国各地汉语学习的佼佼者，为他们提供了通过同场竞技交流切磋汉语表达及沟通艺术的平台。

自2010年起，韩外大孔子学院已成功举办了九届高中生汉语大赛，成为韩国高中生中具有影响力的赛事之一。本比赛不仅为韩国高中生提供了展示汉语水平、关注汉语知识技能的机会，同时也已成为韩外大孔子学院集语言教育、风采展示、文化交流为一体的品牌文化项目。（记者 陆睿）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)