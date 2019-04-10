报告显示中国对拉美直接投资呈现多样化特征

拉美加勒比与中国学术研究中心负责人杜塞尔

人民网墨西哥城4月9日电 （记者 刘旭霞） 拉美加勒比与中国学术研究中心负责人杜塞尔9日在墨西哥城介绍该中心发布的《2019年中国在拉丁美洲与加勒比地区直接投资报告》时表示，中国对拉美和加勒比直接投资呈现多样化成为近年来最主要的特征。

杜塞尔介绍，在2000至2010期间，中国在该地区原材料上的直接投资比重较大。此后在该领域投资有所变化，到2018年其投资比重仅占该地区直接投资总额的53.39%。近年来，中国对外直接投资在该地区开始转向制造业和服务业，占对外直接投资总额的三成以上。技术购买在2010年以后也开始成为中国对拉美直接投资的一大领域。

此外，公有制企业在该地区的投资呈下降趋势。2000年至2018年期间，公有制企业投资占中国在拉美和加勒比地区直接投资额的70.2%。而在2018年，非公有制企业直接投资占比达到93.7%，公有制企业占直接投资比例降为6.3%。

该报告是拉美加勒比与中国学术研究中心继2017年和2018年后连续第三年发布，对中国在拉美直接投资的全球背景、投资类型、投资行业以及投资企业等各方面进行了阐述。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)