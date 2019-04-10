不止炸鱼薯条？来看看英国十大地方特色产品

据英媒报道，很多人来英国，必吃英式早餐和炸鱼薯条。其实，英国各地还有一些很具地方特色的美食佳酿和土特产。日前，一份《2019英国地方特色产品》报告，总结了全英国最著名的地方特色产品。

这份报告总结了全英国共76项有地方标志的产品，其中绝大多数是食品，包括17种奶制品、16种肉产品、14种酒、13种鱼和9种水果、蔬菜和早餐谷物产品。

它们中的很多在全世界销售，也受到欧盟的产地标志保护。下面来看看在英国最有知名度的十大地方特色产品：

第十名：苏格兰牛肉(Scotch Beef)。产自苏格兰农场的特定品种的牛肉，对养殖以及屠宰过程都有规定。

第九名：哈里斯毛料(Harris Tweed) 。产自苏格兰哈里斯岛的毛料，用当地盛产的羊毛为原料，传统上手工编织而成。

第八名：威尔士羊肉(Welsh Lamb)。养殖在山青水秀威尔士的羊肉，味道鲜美肉质很嫩。

第七名：康沃尔浓缩奶油(Cornish Clotted Cream) 。英式下午茶中的必备配料，康沃尔浓缩奶油与果酱一起抹在司空饼上混搭享用，别具滋味。

第六名：坎伯兰香肠(Cumberland Sausages)。产自英国坎伯兰郡的香肠，猪肉馅含量必须超过九成，比一般的香肠要粗，盘起来可达半米长。

第五名：斯蒂尔顿蓝纹奶酪(Stilton Cheese)。斯蒂尔顿奶酪是受欧盟产品地理标志保护的奶酪种类之一，只有在德比郡, 莱斯特郡以及诺丁汉郡三个地区生产，且需遵守一些制作过程原则的干酪可以用此名字出售。

第四名：梅尔顿莫布雷猪肉馅饼(Melton Mowbray Pork Pie)。2008年，欧盟授予梅尔顿莫布雷猪肉派“产地标志保护”(PGI)——与香槟具有同样的卓著地位。

第三名：苏格兰威士忌(Scotch Wisky)。1988年英国公布苏格兰威士忌法案，对材料、蒸馏制作方法、酒的度数等有严格的规定。

第二名：泽西皇家土豆(Jersey Royal Potatoes) 。已经有140多年历史的这款土豆，有独特的清甜味道。每年这一品种的新土豆上市，意味着黑暗冬天的结束。

第一名：康沃尔肉馅饼(Cornish Pasty)。传统的康沃尔肉馅饼馅料有：牛肉、土豆、芜菁和洋葱，以盐和胡椒调味后烤制。

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)