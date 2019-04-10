“16+1合作”助力中欧关系发展

国际在线报道：４月１２日，第八次中国—中东欧国家领导人会晤将在克罗地亚海滨城市杜布罗夫尼克举行。７年来，合作之路越走越宽的“１６＋１合作”正成为中国与中东欧国家间的开放之桥、创新之桥和伙伴之桥，不仅在经贸合作、互联互通、民心相通等领域极大地拉近了欧亚大陆两端的距离，而且为发展中欧全面战略伙伴关系提供新动能。

“１６＋１合作”启动７年以来，中国与中东欧国家在政治上平等相待，经济上互利互惠，举措上同行同力，尤其在“一带一路”倡议提出后，中东欧１６国积极响应，“１６＋１合作”成为“一带一路”建设的重要组成部分。过去几年，在中国与中东欧国家的共同努力下，“１６＋１合作”不断发展壮大，逐步形成了全方位、宽领域、多层次的格局。

首先，在“１６＋１合作”机制下，中国与中东欧国家贸易合作成果丰硕。２０１８年，在全球经济增长缓慢、贸易增速降低的大背景下，中国与中东欧国家间的贸易额逆势上涨，达到８２２．３亿美元，同比增长２１％。其中，中国从中东欧国家进口的增速高于对中东欧出口的增速５％，中国正成为中东欧商品的重要出口市场。２０１２年以来，中国多方扩大来自中东欧国家的商品进口，努力缩小对该地区的贸易顺差，在宁波专门设立了中国—中东欧国家投资贸易博览会，今年更是升级为中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会。来自中东欧国家的葡萄酒、奶酪、玫瑰精油、水晶制品等商品越来越多地进入到中国市场，满足中国人民不断升级的消费需求。

其次，中国与中东欧国家的相互投资不断扩大，投资形式更加多样，极大地带动了当地的发展。目前，中国企业在中东欧国家投资超过１００亿美元，中东欧１６国在华投资超过１５亿美元。去年１２月，中国紫金矿业集团与塞尔维亚政府签署协议，出资３．５亿美元收购塞博尔铜矿６３％的股份，并承诺在未来３年保留现有５０００名员工的岗位，追加投资１０亿美元；又如中国华电集团获得罗马尼亚罗维纳里燃煤发电站项目，项目建成后可确保３０００个工作岗位并新增１８００个工作岗位；中国在波兰投资的企业为当地提供了近１．５万个就业岗位，本地员工比例超过８０％。

第三，中国与中东欧国家互联互通合作遍地开花。道路通，百业兴，与交通相关的基础设施建设与一国的发展前景紧密相关。以匈塞铁路为例，这条连接布达佩斯与贝尔格莱德的铁路由于设备落后、线路老化，３５０公里的距离，乘火车要走８个多小时，严重制约了两地人文交流和经济合作。在“１６＋１合作”机制下，匈牙利、塞尔维亚和中国决定共建匈塞铁路。目前，中国与相关国家进一步探讨将匈塞铁路延长至阿尔巴尼亚、克罗地亚、黑山和斯洛文尼亚有关港口的可能性，并推进中欧陆海快线务实合作。又如去年１月，中国路桥公司联合体成功竞得克罗地亚佩列沙茨大桥及其连线一期工程项目，涉及金额约２．８亿欧元，这是中克建交２６年来最大的合作项目。此外，中欧班列已累计开行超过1.3万列，中东欧国家在亚欧大陆桥中枢纽作用不断提升。

最后，“１６＋１合作”符合中欧“和平、增长、改革、文明”四大伙伴关系的定位，有利于多方共赢以及欧洲一体化进程。地处欧亚大陆中央地带的中东欧国家不仅是连接中国与欧洲的桥梁和纽带，也是深化两大经济体全面战略伙伴关系的关键一环。目前，中东欧１６国中有１１个国家为欧盟成员国，其他５国正谋求尽快加入欧盟。“１６＋１合作”诸多务实合作将有助于缩小欧盟内部发展差距，补足短板，实现各成员国的均衡发展，进而加快欧洲一体化进程。针对欧盟或多或少的顾虑，“１６＋１合作”始终坚持开放包容原则，先后吸收欧盟、希腊、奥地利等为６个观察员，并欢迎域外国家在“１６＋１合作”框架下开展三方、四方乃至于多方合作。

习近平主席提出，中国—中东欧国家合作是中欧关系重要组成部分，有利于促进中国和中东欧国家各自发展，也有利于推动中欧关系全面均衡发展。在中国看来，实现“１６＋１合作”同“一带一路”建设充分对接，同中欧全面战略伙伴关系全面对接，同各国发展战略有效对接，是将中国与欧洲两大力量、两大市场、两大文明相结合的重要途径。（卜卫军）

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