德国归还澳大利亚土著人遗骸

德国慕尼黑五大洲博物馆9日举行藏品归还仪式，将其收藏的一具澳大利亚土著人首领遗骸移交澳大利亚。

据当地媒体报道，德国政府官员、澳大利亚驻德国大使以及该首领所属依丁吉族后人出席交接仪式。德方将遗骸放置在覆盖着土著旗帜的棺材中，移交给依丁吉族人。

报道说，德国博物馆和研究机构本月将陆续移交53具澳大利亚土著人遗骸。除慕尼黑五大洲博物馆外，还包括斯图加特林登博物馆、哈勒-维腾贝格大学等。这是德国归还澳大利亚土著人遗骸数量最多的一次。

19世纪末、20世纪初，澳大利亚土著骨骼遗骸被一些殖民国家的科学家和研究人员带走，供博物馆和大学进行“生物学研究”。2013年，德国几位博物馆学专家建议，在他国提出归还要求时，应当将博物馆中收藏的人类遗骸归还。

据当地媒体报道，德国迄今已归还澳大利亚51具人类遗骸。（记者田颖）

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