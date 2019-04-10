利比亚首都的黎波里机场恢复通航

的黎波里消息：利比亚民航管理部门9日宣布，当天重新开放首都的黎波里迈提贾国际机场。

民航管理部门当天在一份声明中表示，迈提贾机场开始夜间通航，通航时间从晚上7时至早晨7时。

另据利比亚航空公司发言人消息，该航空公司已从9日开始恢复相关进出航班，并安排了新的航班时刻表。

利比亚“国民军”的空军8日空袭了迈提贾机场的一个军事基地，空袭导致机场一条跑道受损，两架军机被毁，但没有人员伤亡。出于安全考虑，机场被关闭，所有进出航班都停航。

迈提贾机场1995年建成，位于的黎波里以东大约8公里，曾是军事基地。自位于南郊的的黎波里国际机场2014年完全毁于战火，迈提贾机场成为的黎波里唯一通航机场。

联合国秘书长利比亚问题特别代表加桑·萨拉姆8日呼吁利比亚“国民军”停止对机场的袭击，并对局势不断升级表示担忧。他要求各国对交战各方施加影响力，促使交战各方尽快停火。

控制利比亚东部的“国民军”本月4日起对的黎波里发起军事行动，与控制该市的民族团结政府军队发生交战。

据利比亚民族团结政府卫生部门消息，截至目前，战事已导致数十人死亡，2800多人被迫从交战区域撤离。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前两大势力割据对峙，许多地区处于无政府状态。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制着西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制着东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。（记者黄灵）

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