从墨向美非法移民数量创新高

据美国海关和边境保护局9日发布的数据，今年3月共有逾10.3万名非法移民在美国和墨西哥边境被捕或被拒入境，是过去6年来人数最多的一个月。
数据显示，这些非法移民包括约5.3万户家庭和近9000名无人陪伴儿童，其中约9.2万人在入境口岸被捕，另有近1.1万人在入关时申请避难，但美方“不予受理”并拒绝他们入境。
美国海关和边境保护局当天在社交媒体推特上说，被捕非法移民中，家庭和无人陪伴儿童数量迅速增加，占美国西南边境逮捕量六成以上。
连日来，负责边境安全和打击非法移民事务的美国国土安全部高层人事变动频繁，美国总统特朗普表示，他希望针对非法移民采取“更强硬”的政策。不过，9日在回答媒体提问时，特朗普否认白宫考虑恢复强制“骨肉分离”的“零容忍”政策。
据美国媒体报道，由于抵达美墨边境的中美洲移民越来越多，美墨货运也深受影响，等待进入美国境内的卡车大排长龙，很多卡车司机不得不在车里过夜。（记者徐剑梅 刘阳）
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