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埃及北西奈省发生自杀式爆炸袭击7人死亡

2019年04月10日09:04  来源：新华网
 

埃及内政部9日发表声明说，埃及北西奈省当天下午发生一起自杀式爆炸袭击，造成包括4名警察和一名6岁儿童在内的7人死亡，另有至少26人受伤。

声明说，一支警察巡逻队9日下午在北西奈省谢赫祖韦德市中心一个市场进行检查时，一名袭击者在市场的一个检查站引爆了炸弹，造成严重人员伤亡。

另据埃及《金字塔报》报道，伤者已被送到附近医院接受治疗，警方和安全部队正在对该地区进行排查。

报道说，极端组织“伊斯兰国”已宣称实施了此次袭击，并称发动此次袭击是为了报复近期有关方面对叙利亚境内“伊斯兰国”势力采取的一系列行动。

近年来，埃及反恐形势严峻。今年2月，一伙恐怖分子袭击了北西奈省一处检查站，双方发生交火，造成15名埃及军方人员死伤。今年以来，埃及安全部队多次开展反恐行动，打死上百名恐怖分子。（记者李碧念 朱瑛琪）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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