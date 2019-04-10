伊拉克总统呼吁缓和中东地区紧张局势

伊拉克总统萨利赫9日在巴格达表示，各方应努力缓和中东地区紧张局势，加强安全合作，打击极端主义和恐怖主义。

据伊拉克总统办公室当天发表的声明，萨利赫当天会见了美国中央司令部司令麦肯齐率领的美国军事代表团，双方就中东地区最新政治和安全形势交换了意见。萨利赫说，各方应努力缓和中东地区紧张局势，增进合作，促进地区及国际安全稳定。他同时强调了加强安全和军事合作对打击极端主义和恐怖主义的重要性。

麦肯齐表示，美国将继续向伊拉克安全部队提供支持。

自美国总统特朗普2017年上任以来，美国大幅调整中东政策，包括退出伊朗核问题全面协议、宣布承认耶路撒冷为以色列首都及以色列对戈兰高地拥有“主权”等，使中东地区局势更趋紧张。本月8日，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，随后伊朗方面将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织，中东地区局势再添不稳定因素。（记者张淼）

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