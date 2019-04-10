联合国特使与也门胡塞武装磋商荷台达撤军事宜

萨那消息：联合国也门问题特使马丁·格里菲思9日乘机离开也门首都萨那。他此行与胡塞武装就荷台达撤军事宜进行了磋商。

格里菲思于8日抵达萨那。胡塞武装发言人8日晚表示，格里菲思当天会见了胡塞武装领导人阿卜杜勒-马利克·胡塞，双方讨论了落实荷台达撤军事宜等问题。

胡塞武装9日通过萨巴通讯社发表声明说，格里菲思与阿卜杜勒-马利克·胡塞还就也门面临的人道主义危机、解除对萨那机场封锁等问题进行了商讨。

此外，对于沙特阿拉伯领导的多国联军7日空袭萨那东部一所学校造成人员伤亡，格里菲思9日在推特上发表声明，向遇难者家属表示哀悼，并呼吁各方结束也门人民的苦难。他说：“只有包容性的政治解决方案才能结束这种无休止的暴力和破坏。”

也门胡塞武装下属卫生部门说，沙特领导的多国联军7日对萨那东部地区一所学校所在地进行空袭，造成至少11人死亡、39人受伤。但多国联军对此予以否认。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

今年2月17日，在联合国领导的重新部署协调委员会框架内，也门政府和胡塞武装就荷台达第一阶段撤军计划达成协议，并原则上同意第二阶段撤军计划。但撤军计划迄今已多次推迟。（记者聂云鹏 王薇）

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