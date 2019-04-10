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意大利返还中国流失文物艺术品终踏“回家路”

2019年04月10日08:58  来源：新华网
 

796件套中国流失文物艺术品9日在意大利米兰的马尔彭萨机场被送上返回中国的飞机，这意味着这些漂泊海外多年的中国文物正式开启了“归乡之旅”。

机场及货运公司人员8日已经将796件打包好的文物按规格装到了集装板上，为文物上机作好准备。当地时间9日15时20分（北京时间9日21时20分），负责装运这些文物的中国国航客机从米兰起飞，预计将于北京时间10日晨抵达北京。

2007年，意大利文物宪兵在本国文物市场查获一批疑似非法流失的中国文物艺术品，随即启动国内司法审判程序。中国国家文物局得知相关信息后，立即对接意大利文化遗产主管部门，开展流失文物的追索返还工作。后历经10余年漫长追索，意大利法院最终作出向中方返还796件套文物艺术品的判决。这是近20年来最大规模的中国文物艺术品返还。

今年3月23日，在两国领导人共同见证下，中意双方代表交换关于796件套中国流失文物艺术品返还的证书。（记者 叶心可）

(责编：田婉晴(实习生)、樊海旭)
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