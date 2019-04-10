本报北京4月9日电 （记者柴逸扉）4月8日，全美各统促会联合访问团到访北京，并出席在京举行的座谈会。会上，来自美国23个统促会的45位代表参加座谈，中国和平统一促进会副会长万鄂湘出席并会见访问团代表。

万鄂湘表示，希望海外各统促会进一步增强反“独”促统定力；继续支持国家发展战略，参与国家发展建设；传承弘扬中华文化，向世界讲好中国故事；加强联系与合作，进一步壮大反“独”促统力量。

他指出，美国是海外反“独”促统运动的发源地。从上世纪70年代的“保钓运动”开始，广大旅美爱国侨胞关心支持、积极参与中国统一事业，先后成立了40多家统促会组织，并分别建立了全国性的联合组织。

万鄂湘表示，希望各统促会组织在不断加强内部团结的同时，密切与当地其他爱国侨团的联系，特别是要注意吸纳台湾同胞和青年力量，在海外为争取台胞人心多做实事。

访问团团长、华盛顿中国统促会会长何晓慧发言时提到，祖国统一是统促会工作的最终目标，做好两岸的民间交流是当前工作重点。之前到台湾参访的感受尤为特殊，台湾民心思变，有愈来愈多的基层民众赞同在“九二共识”基础上发展两岸关系。

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