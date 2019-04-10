中国非洲研究院在北京成立

本报北京4月9日电 （记者暨佩娟、刘慧）中国非洲研究院成立大会9日在北京举行。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪出席大会，宣读习近平主席贺信并致辞。

杨洁篪表示，习近平主席贺信充分体现了习主席本人和中方对中非关系和中非人文交流的关心和支持，更加坚定了中非双方办好中国非洲研究院的信心和决心。

杨洁篪指出，近年来中非全面战略合作伙伴关系不断深化，双方致力于携手打造包括智库合作在内的人文交流新增长极，积极开展治国理政和发展经验交流，共同探索互利合作新模式，厚植中非关系民意基础，共同捍卫、牢牢把握中非合作话语权，推动国际社会形成正确的中国观、非洲观、中非合作观。成立中国非洲研究院顺应了中非关系发展新趋势新特点，也承载了加强中非智库合作新期待新要求。希望中国非洲研究院抓住历史机遇，办出特色、办出水平，积极推动中非文化融通、政策贯通、人心相通，为中非加强战略对接、打造更高水平的中非全面战略合作伙伴关系建言献策，培养中非人文交流强大的人才梯队，营造中非友好合作事业良好的舆论环境，为构建更加紧密的中非命运共同体作出积极贡献。

中非政府部门代表、学术机构、智库、社会知名人士及非洲驻华使节约350人出席大会。

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 04 版）

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